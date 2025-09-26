Pronti a un tuffo nel vintage ’Foto Antiquaria’ ad Arezzo. Torna la mostra-mercato

Quaranta espositori, provenienti da ogni parte d’Italia porteranno con sé fotocamere, cineprese e apparecchiature tra le più rare e introvabili. Torna domenica ad Arezzo ’Foto Antiquaria’, l’evento che si svolge due volte l’anno nella cornice delle Logge Vasari in piazza Grande e che di fatto trasforma la città toscana nella capitale della fotografia ’vintage’.

Tutto possibile grazie alla storica mostra-mercato di apparecchiature fotografiche antiche che, giunta alla sua 78ª edizione, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere e per i tanti collezionisti. Dalle ore 8 alle ore 17, le Logge del Vasari affacciate sulla suggestiva piazza Grande accoglieranno una quarantina di espositori provenienti da tutto il Paese. Saranno loro a dare vita ad una singolare fiera in cui sarà possibile acquistare o anche soltanto scambiare, apparecchiature sia analogiche che digitali.

Si potranno trovare macchine usate o fuori produzione e ci si potrà muovere alla ricerca di pezzi rari e introvabili, per arricchire la propria collezione o per riparare la propria antica fotocamera. Non solo attrezzature, durante la giornata sarà possibile anche curiosare tra gli oggetti della sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie sempre di carattere fotografico.

Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali, uno a primavera e uno all’inizio dell’autunno, e insieme alla celebre Fiera Antiquaria che invece ha cadenza mensile e si svolge la prima domenica del mese e il sabato precedente, fa della città di Arezzo un punto di riferimento per il mondo dell’antiquariato e del collezionismo. La domenica di mostra-mercato sarà anche l’occasione per i tanti visitatori per scoprire uno dei centri storici più belli d’Italia dove, ovunque, si respira bellezza e in cui le arti sono un tratto distintivo. Ogni anno, migliaia gli appassionati in cerca di occasioni uniche e rarità che visitano Foto Antiquaria.

L’evento attira moltissimi collezionisti e appassionati di fotografia, così domenica non sarà difficile vedere nel centro storico di Arezzo tante persone aggirarsi munite di macchina fotografica e immortalare la giornata scattando istantanee degli scorci più belli della parte alta della città.

Angela Baldi