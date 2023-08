Prolungare l’abbronzatura, ecco qualche trucco per avere la pelle dorata e curata

Prolungare l'abbronzatura richiede azioni combinate che comprendano un’attenta cura della pelle, un’adeguata e costante protezione solare e uno stile di vita salutare. Ecco alcuni consigli per aiutarti a mantenere più a lungo il piacevole effetto sunkissed.

Idratazione

Una pelle ben idratata mantiene meglio il colorito dorato o ambrato. Utilizza creme idratanti su viso e corpo per mantenere la pelle elastica e luminosa. Dopo l'esposizione al sole, applica lozioni doposole idratanti per lenire la pelle e aiutare a preservare l'abbronzatura. Evita docce troppo calde, poiché l’acqua calda può contribuire a seccare la pelle e sbiadire più in fretta l'abbronzatura. L’esfoliazione può rimuovere le cellule morte dalla superficie della pelle, contribuendo a mantenere l'abbronzatura uniforme, ma non va fatta troppo di frequente né deve essere eccessivamente intensa.

Protezione

Continua a utilizzare la protezione solare anche dopo aver ottenuto l'abbronzatura. Un buon fattore protettivo ti aiuterà non solo a difendere la tua pelle dai danni del sole, ma anche a mantenere il colorito più a lungo. In spiaggia o in montagna, così come al rientro in città, cerca di alternare il tempo trascorso al sole diretto e quello passato all’ombra.

Dieta

Un’alimentazione ampia e variegata, ricca di frutta e verdura di stagione, ti fornisce antiossidanti che possono contribuire a proteggere cute ed epidermide dai danni dei radicali liberi. Per l’abbronzatura sono particolarmente funzionali cibi ricchi di carotenoidi, come carote, spinaci e zucche, possono contribuire a intensificarla e a mantenerla più a lungo. Danno benefici anche gli alimenti con Omega-3 come pesce grasso, avocado e frutta secca che contengono acidi grassi essenziali che possono favorire una pelle sana e luminosa. Bevi almeno due litri di acqua al giorno o, in alternativa, tisane, infusi e centrifughe senza zucchero. Fai attività fisica e riposa adeguatamente almeno 7-8 ore per notte.

Rimedi naturali

Ci sono alcuni rimedi naturali che potrebbero aiutarti a prolungare l’abbronzatura. La loro efficacia può variare da persona a persona, quindi è sempre una buona idea fare attenzione e consultare un medico, un dermatologo o un professionista qualificato nel settore estetico se si hanno dubbi o esigenze specifiche. L’olio di cocco e l’olio di jojoba sono altamente nutrienti. Se vengono applicati dopo la doccia o dopo l’esposizione al sole aiutano a mantenere la pelle luminosa. Allo stesso modo può essere utile il gel con l’aloe vera, che è anche lenitivo. Prepara una tazza di tè nero forte, lascialo raffreddare e applicalo delicatamente sulla pelle con un batuffolo di cotone: il tè nero contiene tannini, che possono contribuire a intensificare leggermente il colore dell'abbronzatura. Alcuni si trovano bene usando come maschera per il viso, per il collo e per il décolleté la pasta di curcuma, ottenuta mescolando dello yogurt naturale alla spezia che contiene curcumina, una sostanza che può contribuire a migliorare il tono della pelle.