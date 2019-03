Roma, 8 marzo 2019 – Parata di vip per la posta di Maria, arrivano le semifinali per talent e gare canore. Ma anche tante fiction e misteri. Le principali proposte del fine settimana: ecco i programmi tv e cosa c’è da vedere stasera e nel weekend.



Venerdì 8 marzo

Su Raiuno, in prima serata, quarto appuntamento con ‘Sanremo Young’, condotto da Antonella Clerici: all’Ariston è tempo di semifinale. Ospiti Gigi D’Alessio e Gino Paoli, in giuria c’è anche Belen Rodriguez.

Su Raitre, alle 21,20 il film ‘7 minuti’, per la regia di Michele Placido con Ambra Angiolini, Michele Placido, Cristiana Capotondi, Fiorella Mannoia, Maria Nazionale e Violante Placido: la pellicola è ispirata a una storia vera, che affronta il tema dell’erosione dei diritti dei lavoratori, in particolare delle lavoratrici.

Su Canale 5, in prima serata, primo appuntamento con la fiction ‘Il silenzio dell’acqua’ con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini impegnati nelle ricerche di un’adolescente scomparsa, in un paesino dove tutti hanno segreti.

Su Rete 4, alle 21,20, a ‘Quarto Grado’ si parlerà del femminicidio di Olga Matei, la 46enne di Riccione strangolata da un uomo che frequentava da appena un mese.

Su Tv8, alle 21,15, ‘Italia’s Got Talent’ entra nel vivo con la semifinale dell’edizione 2019; in giuria Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano.



Sabato 9 marzo

Il pomeriggio di Canale 5 si accende con la classe di ‘Amici’ alle prese con nuove sfide verso il serale (che inizierà il 30 marzo). A seguire nel salotto di ‘Verissimo’, da Silvia Toffanin, arriverà Irama per raccontare il suo successo ma anche per svelare la situazione sentimentale dopo la rottura con Giulia De Lellis. Tra gli altri ospiti Alessio Boni, Giorgio Casotti, Serena Grandi e Adua Del Vescovo.

La prima serata della rete ammiraglia Mediaset è con l’ottava puntata di ‘C’è posta per te’: tanti gli ospiti di Maria De Filippi a partire da Luciana Littizzetto; tra i destinatari della posta ci sono Gabriel Garko, Francesco Monte, Gianluca Vacchi e il modello Brando Bertrand.

Su Raiuno, in prima serata, Amadeus conduce una puntata ‘Special Vip’ del game ‘I soliti ignoti’.

Su Rai4 in prima visione arriva la prima stagione di Babylon Berlin (ore 23), la spettacolare serie in stile noir ambientata nella Berlino del 1929, che rappresenta il più imponente sforzo produttivo della storia della televisione tedesca.



Domenica 10 marzo

Su Raiuno il pomeriggio inizia alle 14 con Mara Venier a la sua ‘Domenica In’ dove arrivano le gemelle Kessler per una lunga intervista tra vita privata e professionale. Ospiti anche i maestri e allievi dell’ultima edizione di ‘Ora o Mai più’ vinta da Paolo Vallesi.

Su Canale 5, invece, Barbara D’Urso conduce ‘Domenica Live’ (ore 17,20) tra gossip e politica. La prima serata della rete ammiraglia Mediaset è con il secondo episodio della fiction ‘Il silenzio dell’acqua’.

Su Italia 1 torna l’appuntamento domenicale con ‘Le Iene Show’ tra servizi di cronaca, attualità, inchieste e dissacranti interviste.

Su Raiuno va in onda un nuovo appuntamento con il talk show di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa’: tra i tanti ospiti anche Giuseppe Rapetti in arte Mogol.

© Riproduzione riservata