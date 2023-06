L’Italia con un sorriso: ecco il Day Time dell’estate Rai

Roma, 9 giugno 2023 – La televisione deve raccontare “l'Italia con il sorriso, ancora di più di quanto fatto lo scorso anno”. Angelo Mellone, nella sua prima conferenza stampa come direttore dell'Intrattenimento Day Time Rai, illustra i palinsesti estivi sottolineando che compito del servizio pubblico è anche “intrattenere le solitudini. Queste solitudini vengono poco raccontate. Sono un ultras dei programmi di territorio perché ogni volta che guardi una puntata scopri qualcosa che non conosci. Informare, intrattenere, fare viaggiare il pubblico da casa, sono i pilastri del servizio pubblico”.

L'offerta estiva parte dalle due trasmissioni del mattino di Rai1, in onda una dal lunedì al venerdì, l'altra il sabato e la domenica: UnoMattina Estate e Weekly. Alla conduzione della prima ci saranno Tiberio Timperi e Serena Autieri, accompagnata nel suo spazio anche da Gigi Marzullo. "Gigi sta alla Rai come la Regina Elisabetta alla storia della Gran Bretagna”, scherza Mellone.

Tinto e Roberta Morise sono, invece, i conduttori di Camper in Viaggio. Si parte lunedì 19 giugno alle 12.00. Le riprese sono già iniziate; il viaggio li porterà in tanti luoghi dell'Italia in compagnia di «famiglie di camperisti» per scoprire e raccontare le parti del nostro paese meno conosciute. Con loro, anche Umberto Broccoli. Lunedì 12 giugno partirà, invece, Camper, versione in studio. Il conduttore è Marcello Masi. Il programma andrà in onda dalle 12.30 alle 13.30.

Lunedì 19 giugno è il giorno fissato per il ritorno di ‘Reazione a Catena’, con Marco Liorni confermato alla conduzione. Mellone pensa che Liorni - che interviene in collegamento dallo studio del game show - sia il conduttore ideale anche per "gli anni a venire, credo” (in cartella stampa il programma è confermato fino al 31 dicembre). Si sta inoltre pensando anche a come far vivere il programma pure quando non è in onda, magari trovando un modo per portarlo nelle scuole e nelle università.

A ‘Estate in Diretta’ arrivano Gianluca Semprini, per il quarto anno consecutivo, e Nunzia De Girolamo. “Ci testeremo in diretta”, anticipa il giornalista, mentre De Girolamo rileva: “Userò tutta la mia curiosità per questo programma. Abbiamo entrambi un bel carattere. Noi dovremo informare e fare compagnia alle persone”. Mellone dice di non amare la cronaca nera, poi spiega: “mi auguro ce ne sia di meno, vuol dire che ci sono meno omicidi, il che non sarebbe un male”.

Al posto di ‘UnoMattina’ in Famiglia nel fine settimana arriva ‘Weekly’, condotto da Carolina Rey, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. Mellone lo definisce "un programma molto estivo”. Tra gli inviati Rosanna Cacio e Fabrizio D'Alessio. La presenza della Bonaudi è dovuta alla parte “informativa”. La giornalista non nasconde il suo “filo di emozione”.

‘Linea Blu’ conferma alla conduzione Donatella Bianchi e Fabio Gallo con Valentina Bisti. In estate proseguirà ‘Linea Verde Sentieri’, con Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca. ‘Linea Verde Estate’ è affidata a Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. Un occhio di riguardo, nei vari servizi, sarà dato alla sostenibilità, per la salvaguardia del nostro pianeta. C'è poi ‘Linea Verde Explora’ con Federico Quaranta. La missione è quella “di cercare nei luoghi più disparati e sconosciuti le realtà e le ricchezze che rendono l'Italia il paese più identitario di tutti”, dice il conduttore. In estate ci sarà spazio anche per Beppe Convertini, con ‘Azzurro - Storie di Mare’.