Programma Festival di Venezia 2023: i film in concorso alla 80esima edizione della mostra del cinema

Niente lustrini e paillette, sul red carpet del Lido mancheranno le grandi star. I volti di Hollywood diserteranno in massa l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, lo sciopero di attori e sceneggiatori che sta bloccando le produzioni più blasonate terrà lontano i volti noti del cinema americano. Ma Venezia non si arrende e punta tutto sull’Italia con i sei film in concorso. “Mancherà qualche star, ma non sarà una mostra autarchica”, ha assicurato il direttore del festival Alberto Barbera.

“È una stagione eccezionale, come ha dimostrato anche Cannes con tre nostri film in concorso”, ha detto Barbera alla presentazione del programma, rimbalzando al mittente le polemiche sull’italianità imperante nel palinsesto 2023. Le mostre autarchiche a Venezia – ha sottolineato Barbera – ci sono state: sono quelle del '39, del '40 e del '41, quando non c'erano né francesi, né inglesi, ma solo film italiani e tedeschi, solo opere dell'Asse. Oggi ci sono ben 54 paesi rappresentati”.

Sciopero a parte, il fascino di Venezia non cala. “Ci sono arrivati ben 226 film in selezione, film diversissimi e che osano anche dal punto di vista produttivo. Due esempi: il film di Costanzo (Finalmente l'alba) – ha spiegato – ha un budget di 28 milioni di euro e ‘Comandante’ di De Angelis tra i 16 e i 17 milioni. Insomma, un rischio consapevole da parte dei produttori italiani di consolidare il nostro cinema che in questi anni ha avuto tante difficoltà a confrontarsi con i prodotti internazionali. E questo proprio perché si rischiava meno”.

‘Venezia 80’ aprirà i battenti il 30 agosto e terrà banco fino al 9 settembre 2023. Sono 23 i film in concorso, ma il programma della selezione ufficiale prevede anche le sezioni Fuori Concorso, Orizzonti, Orizzonti Extra, Venezia Classici e Venice Immersive, oltre a una Proiezione Speciale con ‘La parte del leone: una storia della mostra’ diretto da Baptiste Etchegaray e Giuseppe Bucchi.

Il manifesto di quest’anno è ispirato “alla tradizione del cinema on the road – spiega l’illustratore Lorenzo Mattotti, autore dell’immagine ufficiale – e vuole in questo modo esprimere sentimenti di libertà, di avventura, di scoperta di nuovi territori”. Sono tanti i film che possono essere “evocati guardando questa immagine, ad esempio Il sorpasso, Easy Rider o Thelma e Louise. Ciascuno trovi il suo film on the road”.

Tanti i resisti italiani in gara: oltre alle sei pellicole in concorso, l’Italia è rappresentata anche nelle altre sezioni: ‘Orizzonti Extra’ l'esordio alla regia di Micaela Ramazzotti con ‘Felicità’, protagonisti lei stessa nei panni di una truccatrice di cinema e la sua famiglia disfunzionale. Sempre ad Orizzonti, ‘Invelle’ di Simone Massi, film d'animazione che racconta una storia d'Italia vista dal basso, e ‘Una sterminata domenica’ di Alain Parroni, una sorta di “manifesto di una generazione perduta” come lo ha definito Barbera.

Fuori concorso ‘The penitent’ di Luca Barbareschi, adattamento cinematografico dal testo del drammaturgo Premio Pulitzer David Mamet, interpretato dallo stesso regista e da Catherine McCormack, Adam James e Adrian Lester; ‘L'ordine del tempo’ dal saggio di Carlo Rovelli, ultimo film di Liliana Cavani con la storia di un gruppo di amici di vecchia data, che ogni anno si ritrova nella stessa villa sul mare per festeggiare il compleanno di uno di loro. Durante i festeggiamenti la comitiva – Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo e altri – apprende che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore. Sempre fuori concorso, infine, ‘Amor’, docufilm di Virginia Eleuteri Serpieri e il corto ‘Welcome To Paradise’ di Leonardo Di Costanzo.

Sono 23 i film ammessi nella sezione ‘Venezia 80 Concorso’, la selezione ufficiale che concorre all’ambitissimo Leone d’Oro. Ecco la lista completa:

BASTARDEN (THE PROMISED LAND) di Nikolaj Arcel

DOGMAN di Luc Besson

LA BÊTE di Bertrand Bonello

HORS-SAISON di Stéphane Brizé

ENEA di Pietro Castellitto

MAESTRO di Bradley Cooper

PRISCILLA di Sofia Coppola

FINALMENTE L'ALBA di Saverio Costanzo

COMANDANTE di Edoardo De Angelis (film d'apertura)

LUBO di Giorgio Diritti

ORIGIN di Ava DuVernay

THE KILLER di David Fincher

MEMORY di Michel Franco

IO CAPITANO di Matteo Garrone

AKU WA SONZAI SHINAI (IL MALE NON ESISTE) di Ryusuke Hamaguchi

ZIELONA GRANICA (IL CONFINE VERDE) di Agnieszka Holland

DIE THEORIE VON ALLEM di Timm Kröger

POOR THINGS (POVERE CREATURE!) di Yorgos Lanthimos

EL CONDE di Pablo Larraín

FERRARI di Michael Mann

ADAGIO di Stefano Sollima

KOBIETA Z... di Małgorzata Szumowska e Michał Englert

HOLLY di Fien Troch