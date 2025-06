Progetto Vesta. Quando l’accoglienza profuma di casa

Una porta aperta è il primo passo verso un percorso di accoglienza e integrazione. Dal 2016 il Progetto Vesta, parte integrante del Sistema di Accoglienza e Integrazione (Sai) del Comune di Bologna, promuove percorsi di accoglienza in famiglia e affiancamento a giovani migranti. A partire dal 2024, anche Casa Pederzana – struttura a Villanova di Castenaso per minori stranieri non accompagnati – ha attivato progetti di prossimità, grazie alla mediazione e al supporto dell’equipe di Vesta.

"Il progetto – spiega Giulia Comirato, operatrice di prossimità della cooperativa Cidas –, nato nel 2016 dall’incontro tra la volontà dei cittadini di mettersi in gioco nell’accoglienza dei giovani migranti e l’impegno del Comune, offre accoglienza in famiglia a minori stranieri non accompagnati, a giovani rifugiati e richiedenti asilo, tramite l’affido familiare e l’ospitalità diretta. L’iniziativa nel tempo si è ampliata coinvolgendo anche chi non aveva la possibilità di ospitare a casa ma voleva comunque dare il proprio contributo. È nato così il progetto di affiancamento, che offre l’opportunità di supportare i giovani migranti nel loro percorso di integrazione sul territorio, soprattutto per quelli accolti nelle comunità".

Un esempio di questa evoluzione è Casa Pederzana. "Casa Pederzana – prosegue Comirato – rappresenta un’evoluzione nel nostro approccio all’affiancamento. A differenza degli anni scorsi, in cui l’intervento era individuale, abbiamo scelto di lavorare sull’intera comunità. Tre persone formate attraverso il percorso Vesta sono state selezionate per affiancare tutti i ragazzi, a oggi tredici, partecipando ad attività di socializzazione sia all’interno della struttura sia all’esterno".

L’operatrice sottolinea le differenze tra l’accoglienza in casa e il percorso di affiancamento: "Il progetto di accoglienza in famiglia offre a ragazzi con una particolare attitudine alla vita domestica la possibilità di vivere per un periodo con una famiglia, in un contesto non adottivo ma di supporto all’autonomia. L’esperienza favorisce l’integrazione, accelera l’apprendimento dell’italiano, amplia la rete di relazioni e aiuta a sviluppare competenze pratiche per la vita adulta. Le famiglie vengono formate attraverso il percorso Vesta, ma sono ancora poche quelle che riescono a offrire questa disponibilità. Proprio per questo è nato il progetto di affiancamento, che ricrea parte di questa esperienza in una dimensione meno continuativa.Tutte le famiglie possono aderire, nel senso più ampio del termine: single, coppie sposate o no, con o senza figli. L’accoglienza è aperta sia a minori che a neo-maggiorenni. Per Vesta, la famiglia è chi sceglie di esserlo. Partecipare è possibile candidandosi attraverso il sito www.progettovesta.com, oppure mandando una email a [email protected] per ricevere tutte le informazioni necessarie. Le candidature sono sempre aperte sulla piattaforma. Ora stiamo iniziando a raccoglierle per avviare la formazione obbligatoria per le famiglie selezionate attraverso colloqui individuali e una visita domiciliare per valutare spazi e contesto. Durante tutto il percorso, sono garantiti supporti dedicati. C’è un operatore di riferimento, un consulente legale, un tutor per lavoro e formazione, e incontri tra famiglie condotti da una psicoterapeuta esperta in migrazione".

Asya Dondi, volontaria di Casa Pederzana, illustra le attività proposte ai ragazzi. "Insieme a Licia e Vittoria – racconta – organizziamo attività nel weekend, principalmente per creare momenti di condivisione con i ragazzi. Facciamo cose semplici ma importanti, come cucinare insieme, preparare biscotti, andare a eventi culturali o fare scherma. Abbiamo anche fatto un orto con loro. Il nostro ruolo è soprattutto quello di essere una presenza costante, dei punti di riferimento, perché molti di questi ragazzi non hanno figure adulte vicine, e il tempo che passiamo insieme fa davvero la differenza. Fin da piccola ho sentito il bisogno di aiutare chi vive in situazioni difficili. Vedevo ragazzi della mia età per strada e pensavo che, con un destino diverso, potevamo essere noi al loro posto. Da lì è nato il mio desiderio di contribuire al cambiamento. Per me, integrazione significa proprio questo. Riuscire a vedere negli occhi dell’altro se stessi e non un estraneo".