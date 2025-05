‘Insieme facciamo la differenza’: presentati i lavori degli studenti

Si è tenuto questa mattina nell’Auditorium di Intesa Sanpaolo l’evento conclusivo della seconda edizione dell’iniziativa “Insieme facciamo la differenza” promosso da Osservatorio Permanente Giovani - Editori in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto di YEPP Italia al quale hanno preso parte circa 250 studenti delle scuole secondarie di secondo grado della città metropolitana di Torino che hanno partecipato al progetto. Un’occasione unica di confronto e di sintesi delle attività svolte nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, che ha permesso a una delegazione di ciascuna classe di condividere l’esperienza vissuta attraverso il progetto con tutte le altre.

‘Insieme facciamo la differenza’ è un progetto che ha come obiettivo quello di stimolare la sensibilità dei ragazzi verso il rispetto dei diritti umani, che è alla base della democrazia, con un’esperienza che li ha coinvolti tanto sul piano conoscitivo e analitico quanto su quello relazionale e esperienziale sul tema delle migrazioni. Un’iniziativa che ha trasmesso specifiche competenze e stimolato l'attivazione dei giovani nella propria comunità attraverso una serie di materiali informativi e didattici ed incontri sul territorio con formatori, esperti e associazioni.

Il focus di questa edizione è stato "Migrazioni: tra presente e futuro" attraverso cui è stato esplorato nelle classi un “cloud di concetti chiave” come Migrazioni e Lavoro, Sport, Generazioni, Crisi climatica, Identità, ecc. attraverso una sorta di rassegna stampa, fatta dalle classi grazie ai quotidiani messi gratuitamente a disposizione dall’Osservatorio (Corriere della Sera, La Stampa, la Repubblica, Il Sole 24 Ore e alcuni giornali internazionali), incontri nelle classi con formatori e rappresentanti di Associazioni impegnate nell’ambito migrazione.

Con ogni classe è stato realizzato un percorso suddiviso in 3 parti: un primo step che ha visto la formatrice dell'Osservatorio Gabriela Jacomella che attraverso un percorso di media literacy ha permesso agli studenti di conoscere e approfondire in maniera corretta e su fonti autorevoli il tema migrazioni, aiutando i ragazzi ad essere più informati e consapevoli.

la seconda parte ha visto un ciclo di quattro incontri, condotto da Yepp Italia attraverso un lavoro coordinato dalla formatrice Ortensia Romano, che ha permesso di affrontare il tema delle migrazioni approfondendo diversi aspetti: le motivazioni per cui le persone si spostano oggi e nella storia dell’umanità, l’incontro con nuove culture e l’accoglienza, gli stereotipi e le difficoltà dell’incontro, il peso ed il ruolo dei cittadini non italiani nella società, le nuove generazioni. Infine, l'ultimo passaggio è stato quello che ad ogni classe è stata abbinata un’associazione, attiva sul territorio di Torino, dando la possibilità ai giovani delle scuole di incontrare persone con background migratorio, volontari ed operatori sociali che hanno portato nel percorso ulteriori elementi di conoscenza, e permesso di costruire un punto di vista più articolato, che si è intrecciato ed integrato con il lavoro della rassegna stampa e con le riflessioni in generale sul sistema dei media.

Gli studenti nel corso della mattinata, moderata e condotta da Luigi Casillo (Giornalista, Sky TG24), sono stati i veri protagonisti dell'incontro e hanno avuto la possibilità di dialogare, senza filtri oltre che con i formatori del progetto anche con una giornalista, inviata di guerra, che ha raccontato la sua esperienza professionale sul campo e ha risposto alle domande che i ragazzi presenti gli hanno rivolto.

I lavori si sono aperti con i saluti di rito da parte dei rappresentati delle tre organizzazioni che hanno dato vita a questo importante progetto.

Claudia Mandrile (Responsabile Missione Educare, Obiettivo Persone, Fondazione Compagnia di San Paolo): "Attraverso il progetto Insieme facciamo la differenza, promosso con l’Osservatorio Permanente Giovani-Editori e l’Associazione Yepp Italia, la Fondazione Compagnia di San Paolo sostiene la formazione di giovani cittadini e cittadine europei consapevoli, capaci di pensiero critico e protagonisti nella costruzione di una società inclusiva. Il progetto offre chiavi di lettura attraverso una analisi critica delle fonti e delle informazioni in rete e il confronto con esperti per esperienza sul tema delle migrazioni. Anche attraverso una riflessione sulle narrazioni e sui loro effetti si vuole stimolare una riflessione collettiva che valorizzi il pluralismo e il dialogo interculturale come strumenti per una cittadinanza attiva e responsabile".

Pierfrancesco Salvetti (Chief External Relations, Osservatorio Permanente Giovani-Editori): "Questa iniziativa progettata e promossa dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo e il supporto dell'Associazione Yepp Italia dopo due anni di attività nelle scuole di Torino, ci dice che questo tipo di progettualità dà i suoi frutti. Infatti, questa attività testimonia come informarsi su fonti autorevoli e diverse tra loro, sviluppare un elevato spirito critico e un forte senso civico, approfondire la conoscenza di tematiche così complesse e delicate oltre al confronto fra culture diverse, aiuta senza dubbio la crescita di una società multiculturale nei fatti con cittadini consapevoli, responsabili, attivi e solidali".

Angela Lostia (Presidente associazione Yepp Italia): “Abbiamo visto con i nostri occhi quanto l’incontro diretto sia in grado di aprire allo stupore di una nuova conoscenza, di provocare emozioni, di incidere sulle idee e sulle opinioni delle persone, in particolare dei giovani, che hanno mostrato grande interesse e sensibilità, ed hanno voglia e bisogno di essere accompagnati ad una comprensione più completa dei fenomeni della società, per sostenere l’opera tipica delle scuola di costruzione di senso civico e senso critico, come fondamenta necessarie per la formazione di cittadini e cittadine consapevoli. Uscire dalla scuola, andare a toccare con mano le realtà, a conoscere i luoghi e i contesti delle associazioni non solo ha reso i giovani più consapevoli di ciò che esiste nella città, ma anche reso evidente la possibilità che un giovane ha di attivarsi in prima persona”.

La valorizzazione del percorso esperienziale da parte dei ragazzi è stata condotta dalle formatrici Gabriela Jacomella (giornalista e scrittrice, formatrice e responsabile dell’iniziativa per conto di Osservatorio Permanente Giovani-Editori) e Ortensia Romano (Responsabile Formazione e Progetti Nazionali, Yepp Italia) che hanno guidato la condivisione dell’esperienza fatta dalle classi, grazie al coinvolgimento sul palco di due rappresentanti di ogni classe partecipante al Progetto.

E' stata l’occasione per parlare con loro delle aspettative, dell’impatto del progetto, dei ricordi più significativi che questo lavoro gli ha lasciato. Durante gli interventi sono stati proiettati alcuni frame dei video realizzati dagli studenti e si è aperto uno spazio dedicato a ulteriori riflessioni da parte di studenti e docenti presenti, creando una condivisione generale dei rispettivi lavori svolti a scuola da ciascuna classe partecipante al progetto.

La mattinata si è chiusa infine con un’intervista e un dibattito con Veronica Fernandes, giornalista della redazione Esteri di RaiNews24, che ha raccontato la sua esperienza di giornalista con background personale di seconda generazione sul campo da inviata di guerra negli scenari internazionali piu difficili degli ultimi tempi, dalla Siria all’Ucraina, dal Messico a Gaza.