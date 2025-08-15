Progetto ’Cucinarchia’: "Il ritorno alla terra regala indipendenza"

La sua giornata funziona così: sveglia all’alba, caffè – rigorosamente di cicoria – e qualche classico da gustare senza fretta. Un’oasi di relax brevissima: l’orto reclama coccole e attenzioni. Ilenia Sara Perra, 43enne di Serramanna, nel Cagliaritano, professione sarta e con una laurea in Biologia sfumata per poco, qualche tempo fa ha scelto di cambiare vita per vivere dei frutti che la sua Sardegna sa regalarle. Da qui nasce Cucinarchia, progetto dietro il quale, come si può leggere sul suo profilo Facebook, si nascondono una filosofia e una scelta politica molto precise: "Filiera corta e zero ingredienti trattati". Ma c’è dell’altro: "La mia cucina – spiega - serve semplicemente a nutrire e a curare corpo e anima. Non intendo fare spettacolo". Dei discepoli Ilenia ne ha. Merito dei corsi di cucina, a offerta libera, che ha aperto un paio di anni fa e che riprenderà a breve dopo una pausa.

Cucinarchia: ovvero? "Credo nel ritorno alla terra. La mia cucina è anarchica soprattutto per questo: chiede semplicità, ama le tradizioni e i piatti di una volta, ma senza alcun tipo di teatralità. Oggi, soprattutto in televisione, ce n’è troppa".

Cosa c’è di anarchico in quello che fa? "C’è anzitutto l’idea del cibo come cura. Perché la prima forma di cura è l’alimentazione, lo insegna Ippocrate. Ma soprattutto l’idea del saper fare. Ci siamo abituati ad avere il piatto pronto – è davvero il caso di dirlo – e non a sporcarci le mani. Forse perché ci vengono passati anche certi messaggi…".

Quali? "Per cucinare in modo sano non c’è bisogno di essere dei grandi chef. Basta avere voglia e passione. Nutrirsi in modo consapevole, e quindi conoscere il proprio territorio e ciò che può dare, è fondamentale".

Cosa coltiva esattamente? "Ho un orto di mezzo ettaro con una cinquantina di alberi da frutta, olivi e diverse verdure. Coltivo anche i legumi, che cerco di trasformare il meno possibile".

Niente carne e pesce? "No, sono vegetariana. Ma mio marito ne mangia. Ovviamente cerchiamo di procurarceli senza andare al supermercato. Crediamo nel piccolo allevatore e nell’economia locale".

Cosa c’è nel suo menu? "Soprattutto zuppe, ma anche tanti piatti a base di erbe spontanee. Che tra l’altro insegno a riconoscere e a utilizzare per cucinare assieme a un gruppo di volontari. Ma il mio cavallo di battaglia sono i dolci, prodotti senza utilizzare ingredienti raffinati. Perché lo zucchero bianco? La farina di carrube è molto meglio, oppure si può ricorrere a una bella purea di frutta. E poi tornare alla terra mi aiuta anche a portare avanti la mia professione, che è quella di sarta".

In che modo? "Molti prodotti possono essere utilizzati per ottenere colori splendidi. Per esempio, il cavolo viola: è ottimo sul lino".

Si può vivere di orto e di cucina anarchica? "Se non si hanno grosse pretese, sì. Io produco per me stessa, al massimo ricorro al baratto per scambiare qualcosa".

Qualcuno la segue? "Sì, e le soddisfazioni sono tante: molta gente che ha frequentato i miei corsi sta capendo quanto sia bello autoprodursi e tornare a saper fare. Molte mie allieve erano convinte di non essere brave in cucina, ora pensano l’opposto e si divertono, ma soprattutto mangiano in modo sano".

Aver cambiato la sua vita in modo così netto la rende felice? "Assolutamente sì: e curare l’orto mi ha anche aiutata ad uscire dall’anoressia".

Qualche ricetta l’ha messa da parte? "Per ora una cinquantina. Mi piacerebbe farne un libro".