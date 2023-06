L’aroma di un profumo romano di 2.000 anni fa isolato per la prima volta. “Usavano il patchouli”

Madrid, 11 giugno 2023 - La composizione di un profumo romano di oltre 2.000 anni fa è stata svelata per la prima volta. L'incredibile scoperta è di gruppo di ricercatori spagnoli dell'Università di Cordoba grazie alle analisi fatte su un vasetto di unguento a Carmona, in Andalusia, ritrovato nell'antica città romana di Carmo, nella provincia di Siviglia. L'eccezionalità è nel fatto che fino ad oggi nei vasi che contenevano profumi si erano identificati solo gli unguenti di base, ma mai alle essenze profumate.

Raggi X e spettroscopia

Il team guidato dal professore di chimica organica José Rafael Ruiz Arrebola ha sottoposto le sostanze contenute nel vasetto a tecniche di ricerca come la diffrazione dei raggi X, la spettroscopia infrarossa e la gascromatografia-spettrometria di massa. E gli esami hanno rivelato la composizione della sostanza che contiene idrocarburi, sesquiterpeni e un grasso vegetale.

I romani usavano il patchouli

L'aroma dell'essenza i ricercatori lo hanno definito vicino al patchouli, olio essenziale utilizzato anche ai giorni nostri con odore dolce, erbaceo, speziato e balsamico. Sono stati identificati due componenti, cioè una base o legante, che permetteva la conservazione degli aromi, e l'essenza stessa con un odore simile al patchouli, un olio essenziale ricavato da una pianta di origine indiana, il Pogostemon cablin, molto usato nella profumeria moderna, ma di cui non si sapeva l'uso in epoca romana. I risultati dell'intero processo tecnico-scientifico che ha permesso al mondo di "annusare" il profumo realizzato durante l'Impero Romano sono stati pubblicati sulla rivista scientifica "Heritage".

Una famiglia benestante

Il vasetto fu scoperto nel 2019 in un mausoleo rinvenuto durante la costruzione di una casa in Calle Sevillat. Il residuo del profumo si era conservato, solidificato in un vaso scolpito nel quarzo, e ancora perfettamente sigillato. Il vasetto, ha spiegato Juan Manuel Román, era in una tomba collettiva, forse di una famiglia benestante, a giudicare dai numerosi oggetti legati ai rituali funerari rinvenuti nelle urne cinerarie di sei individui adulti, tre donne e tre uomini.

Merito di un vasetto sigillato alla perfezione

Altro fattore che ha permesso la scoperta è stato il vasetto, una piccola boccetta di cristallo di rocca (quarzo ialino) intagliata a forma di anfora, molto preziosa, mentre normalmente erano in vetro soffiato. Inoltre era perfettamente sigillato e che i residui solidi del profumo si erano conservati al suo interno.