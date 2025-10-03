Profumo di mosto ’Mast Cot’ celebra l’aceto balsamico

A Spilamberto (Modena) è il fine settimana del Mast Cot, la manifestazione dedicata all’Aceto balsamico tradizionale e al suo mondo. E il profumo del mosto si sentirà il tutto il paese con le iniziative ufficiali e quelle collaterali che ogni locale mette in campo per celebrare uno dei gioielli di questa terra.

Oggi l’anteprima con il mercatino del riuso, lo street food e la musica dal vivo nel centro storico, mentre domani e domenica la festa si fa intensa e partecipata dalle 10 del mattino fino a tarda sera. Gli eventi fondamentali davanti e dentro la Rocca Rangoni sono la cottura del mosto a cura delle Comunità della Consorteria dell’Aceto balsamico tradizionale che sveleranno i segreti per la sua produzione; botti e bottai della tradizione con l’esposizione di tutte le attrezzature: l’esposizione e la dimostrazione delle macchine per l’agricoltura e i trattori antichi a cura di Vogliadiarare. Inoltre in via Sant’Adriano il mercato del gusto con l’esposizione e la vendita dei prodotti tipici in collaborazione con il Consorzio Vita di Castelvetro.

A corredo di queste iniziative c’è tutto un mondo con mostre di fotografie, di macchine antiche, di biciclette d’epoca, e ancora musica, giochi per bambini, caccia al tesoro e incontri letterari – domenica alle 17 in Santa Maria degli Angeli Il tè con gli autori protagonisti Loriano e Sabina Macchiavelli. I musei e monumenti di Spilamberto saranno aperti in entrambe le giornate mentre lungo corso Umberto ci sarà il Museo del Castagno con il punto informazione della rete degli Ecomusei regionali.

Lunedì alle 20.45, allo Spazio Famigli, infine, verrà premiato con il Lamberto d’Oro un personaggio che si è particolarmente distinto nel settore. Fra le iniziative collaterali, attive nei vari locali del paese, alle 17 di domenica al Circolo Paradosso concerto jazz e degustazione di prodotti abbinati all’aceto balsamico: in Stuzzi-cot saranno protagonisti Luca Barbieri, Paolo De Carlo e Cristina Montanari.