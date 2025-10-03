’Profumi di mosto’. Speciali tour alla scoperta delle eccellenze

di Federica PacellaTra i filari della Valtenesi seguendo ‘Profumi di mosto’. Torna l’appuntamento promosso da 24 anni dal Consorzio Valtènesi: un viaggio sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Sulle colline tra Desenzano e San Felice del Benaco, attraverso i Comuni dell’entroterra (Calvagese, Bedizzole e Puegnago) e quelli della sponda bresciana del Garda (Moniga, Manerba e Padenghe), venticinque cantine apriranno le loro porte, domenica 5 ottobre, per condurre gli ospiti in un tour esperienziale, alla scoperta dei vini prodotti in prevalenza con le denominazioni legati ai i vitigni autoctoni Riviera del Garda Classico DOP Groppello, Benaco Bresciano IGP Groppello e San Martino della Battaglia DOP Tuchì.

È possibile prenotare il proprio tour, scegliendo tra i pacchetti disponibili sul sito profumidimosto.it: un biglietto per 1 o 2 cantine, o i tour già composti da 3 tappe. In ogni azienda i partecipanti troveranno tre vini in degustazione, abbinati a un assaggio gastronomico pensato per esaltarne i profumi e l’identità.

Ogni abbinamento sarà diverso e rispecchierà l’identità della cantina, di cui si potrà conoscere storia e curiosità.