Profumata, speziata e saporita. Tutti i tipi di mostarda italiana sono un viaggio nella tradizione

La mostarda italiana, un nome e mille ricette per questa conserva di frutta che viene servita alla fine dei pasti e che ha origini lontane. Lo conferma la sua etimologia: dal latino mustum ardens ’mosto piccante’ perché in origine era prodotta con il solo mosto ottenuto dopo la pigiatura dell’uva a cui veniva aggiunta farina di senape. Era utilizzata per conservare frutta e verdura. Le prime tracce della ricetta che si è diffusa in Lombardia e Veneto, i cui ingredienti sono senape, frutta e zucchero, sembra risalire al Rinascimento, quando il mosto viene sostituito con lo zucchero per confettare la frutta. Qualsiasi sia l’origine, la mostarda evoca subito il sapore delle domeniche autunnali e invernali in famiglia.

Le confetture lombarde, come quella cremonese e mantovana, si presentano come un mix di frutta a pezzi insaporito con senape. Il sapore è piccante, con l’anima zuccherina. La mostarda mantovana, per esempio, è preparata con sole mele campanine o cotogne. Il sapore è dolce acidulo, la frutta è a pezzi, e si sposa alla perfeziona con formaggi di media stagionatura, come un Grana Padano stagionato 12 mesi. Sempre qui, vengono prodotte anche altre tipologie di mostarda, come quella di pere o di anguria banca.

La caratteristica propria della confettura mantovana è quella di essere a base di un solo frutto. Diversa quella cremonese, con grandi pezzi di frutta colorati e lucidi di sciroppo. È fatta con pere, ciliegie, albicocche, fichi, pesche, è il contorno ideale per piatti a base di carni bollite. In Veneto troviamo la mostarda vicentina che si presenta come una confettura opaca, granulosa, di color giallo paglierino. La pasta è a base di mela cotogna, pera, limone e cedro candito, senape e zucchero. È perfetta in combinazione con il mascarpone. Degna di nota anche la mostarda biellese, fatta con sole mele usata con le carni di maiale e i formaggi stagionati.

Quella toscana invece si colloca nel gruppo di mostarde che hanno mantenuto fra gli ingredienti il mosto d’uva: come quella piemontese, o cognà, una marmellata a base di d’uva, la mostarda carpigiana, fatta con mosto fermentato di uva rossa, mele dolci, pere, mele cotogne e buccia d’arancia e le mostarde del Sud, come quella siciliana, che si presenta come una sorta di budino di mosto cotto.

Sofia Spagnoli