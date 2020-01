© Riproduzione riservata

Non solo consigli sulla moda, sulla bellezza e foto del cibo, Instagram è anche pieno dida cui trarre ispirazione o soltanto per passare qualche momento di. Ecco i profili più divertenti da seguire su Instagram.In pochissimo tempo il suo profilo ha raccolto 4 milioni di follower. in che modo? Postando le foto in cui appare lui stesso con deiscritti in inglese e in cui prende il giro tutte le “mode” dei social. Qualche esempio? “ll tuo cane non ha bisogno di un social media account” o “Smettila di postare le mie foto nelle tue stories” o “a nessuno interessa il tuo feed Spotify”. La galleria è in continua evoluzione, chi sarà ildi Dude?È il profilo Instagram di uno deidel momento. Sul suo account pubblica ogni giorno unacon una battuta diversa fatta “a modo suo”, con l’ironia un po’ nerd che lo contraddistingue.Con quasi 3 milioni di follower è uno dei profili italiani più seguiti. Presente anche su FB, la pagina di Commenti memorabili posta gliche compaiono sotto i post dei social media: una gallery divertente e in continuo aggiornamento che esplora ilalla ricerca dei commenti più simpatici.Un altro bravissimo fumettista che compare con il suo profilo su Instagram. Nella sua timeline si trovanoche raccontano i problemi, le discussioni, gli atteggiamenti più criticabili e le paradossali soluzioni di unIl suo profilo conta quasi 7 milioni di follower e ogni post mette a confronto Celeste, una ragazza normalissima, con le celebrità più famose al mondo. Confronti chetra una foto fatta da un personaggio famoso e le repliche più o meno ironiche e paradossali in cui sidei vip.