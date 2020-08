Roma, 25 agosto 2020 - James Vanderbilt, sceneggiatore e produttore di film come 'Zodiac' e 'The Amazing Spider-Man', è al lavoro sul remake del 'Professore matto', commedia uscita nel 1963 con Jerry Lewis protagonista e già rifatta per il grande schermo nel 1996, con Eddie Murhpy al centro della scena. La storia parla di scienza, seduzione e di stereotipi sociali intorno all'aspetto fisico delle persone: argomenti che si prestano a declinazioni interessanti, se maneggiati come si deve.

Il professore matto

Riassunta in poche righe, la trama del film racconta di un brillante docente universitario, il professor Julius Kelp, che mette a punto un siero capace di modificare radicalmente l'aspetto fisico, trasformandolo nel perfetto esempio di un aitante playboy. Grazie a questa nuova identità il nostro protagonista trova il coraggio di corteggiare la bella donna che ha conquistato il suo cuore, ma nel contempo fa emergere tratti caratteriali poco nobili. L'inevitabile lieto fine incorpora una morale sull'importanza di essere belli dentro, ma anche un concetto che oggi non passerebbe più sotto silenzio: se menti a una donna, lei si innamora di te comunque.



Il primo 'Nutty Professor' (questo il titolo originale) uscì nel 1963, diretto e interpretato da Jerry Lewis. Era una commedia ispirata al romanzo 'Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde' di Robert Louis Stevenson e questo spiega il titolo utilizzato in Italia: 'Le folli notti del dottor Jerryll'. Il remake del 1996 recuperò una traduzione più fedele, cioè 'Il professore matto', e affidò a Eddie Murphy il ruolo protagonista, ma anche quello di tutti i suoi famigliari. In entrambi i casi assistemmo a un successo di pubblico e critica e vennero scritte pagine e pagine sul talento comico dei due protagonisti. Viste le premesse, James Vanderbilt deve trovare qualcuno in grado di fare il mattatore in maniera altrettanto convincente. Al momento, però, non circolano voci di corridoio su chi potrebbe essere il nuovo Julius Kelp. Chissà, magari potrebbe essere una donna.

