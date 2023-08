Prodotti autentici e cotture antiche alle Serate del Fuoco

Al via le ’Serate del Fuoco’ a W Villadorata Country Restaurant, fine dining siciliano di chef Viviana Varese che insieme a Matteo Carnaghi Executive Chef e Ida Brenna Pastry Chef conduce in un viaggio nei sapori e un ritorno alle origini mettendo al centro di un menu alla cieca l’elemento che da sempre ha giocato un ruolo chiave nell’evoluzione dell’uomo e della cultura, il fuoco. Tra il forno e il barbecue, artigiani del gusto forgiano così piatti che valorizzano i prodotti del territorio e presidi Slow Food.

I colori del tramonto della Val di Noto, tavoli immersi in un giardino di ficus e rosmarino, forno a legna, barbecue e materie prime che raccontano di una Sicilia autentica. Sono gli ingredienti di ’Serata del Fuoco’, iniziativa di chef Viviana e Matteo che, una volta a settimana – il sabato – per tutta la stagione estiva, propone un menu in cui la cottura primordiale, con l’utilizzo del fuoco vivo, è protagonista.

Obiettivo: la massima esaltazione della materia prima e di un’idea di cucina che avvicina i commensali alla natura. Tra gli ingredienti, il pesce fresco, verdure e ortaggi della cooperativa sociale ’Si può fare’ Onlus, impasti con grani autoctoni siciliani. Un’esperienza che unisce la ruralità della Sicilia, la ricchezza dei suoi prodotti e l’estro creativo di chef Viviana. In una sala all’aperto, ma curata nel minimo dettaglio, colori, consistenze, profumi e gusti disegnano l’anima di un territorio attraverso un’arte culinaria che combina metodi di cottura antichi e tecniche contemporanee.