Procuratie Vecchie in piazza San Marco. Visite libere per tutto agosto

Fino al e 31 agosto sarà aperta a tutti con ingresso libero a donazione libera volontaria ’August4all’ alla Casa di ’The Human Safety Net’ alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia. Si tratta di un’occasione per visitare un complesso iconico, aperto per la prima volta nel 2022, dopo 500 anni, a seguito di un intervento di restauro firmato dal Premio Pritzker 2023 Sir David Chipperfield.

La donazione volontaria sosterrà i programmi della Fondazione The Human Safety Net, attiva in 26 Paesi nel mondo, a favore di famiglie vulnerabili con bambini piccoli e l’integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l’imprenditorialità.

Entrare nella Casa di The Human Safety Net significa misurarsi con un’esperienza originale e unica in Italia, per comprendere come avere un’impronta positiva e concreta sulla società.

Ci si potrà cimentare nel percorso ’A World of Potential’ alla scoperta dei propri punti di forza, come la curiosità, il lavoro di squadra, la gratitudine, conoscere il microcosmo urbano delle installazioni di ’About Us. Tracey Sneling for the Human Safety Net’, per scoprire l’arte come strumento di cambiamento sociale, accedere alla ’Biblioteca della Sostenibilità’ a scaffale aperto per lettori di tutte le età.

Ai più piccoli è dedicata una giocosa sezione delle Biblioteca, con una selezione reperibile al Bookstore di The Human Safty Net, che oltre ai libri propone oggetti di design e d’artigianato realizzati da cooperative sociali e dalle start-up di rifugiati sostenute da The Human Safety Net. Tutte le domeniche le terrazze sono aperte al pubblico per godere di una vista unica su Venezia.