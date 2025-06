Processo P. Diddy, Sean Combs non testimonierà in propria difesa: “È una mia decisione”

Sean “Diddy” Combs, noto prima come Puff Daddy poi come P. Diddy, ha confermato in aula che non testimonierà in propria difesa nel processo federale che lo vede imputato per gravi accuse di traffico sessuale e associazione a delinquere. Ecco cosa è successo nel corso delle ultime udienze.

P Diddy ora rischia l’ergastolo

Nel corso della settima settimana di udienze, le parti hanno ufficialmente chiuso i loro casi nel tribunale di Manhattan, aprendo la strada alle arringhe finali previste nelle prossime ore. Se condannato, Combs rischia l’ergastolo. Durante una breve interazione procedurale con il giudice Arun Subramanian, il produttore 55enne ha risposto con fermezza: “È una mia decisione, vostro onore”, confermando che ha scelto di non salire sul banco dei testimoni, precisando poi: “È una decisione che ho preso liberamente, insieme ai miei avvocati”.

Le posizioni di accusa e difesa

La difesa ha presentato pochi documenti e nessun testimone, chiudendo il proprio caso in meno di mezz’ora. Come spesso accade in questi processi, i legali dell’imputato hanno avanzato una mozione per il proscioglimento, sostenendo che l’accusa non abbia fornito prove sufficienti per sostenere i cinque capi d’imputazione. Tuttavia, simili richieste vengono raramente accolte. Al contrario, l’accusa guidata dalla procuratrice Maurene Comey, ha concluso l’esame del 34mo testimone presentando ai giurati messaggi di testo e documenti che, secondo il governo, confermerebbero un sistema consolidato di sfruttamento sessuale. Le testimonianze, incluse quelle di tre donne, hanno descritto in dettaglio abusi sessuali, fisici e psicologici che sarebbero avvenuti in contesti soprannominati “freak-offs” o “notti in hotel”, con uso massiccio di droghe. Tra i momenti più forti del processo, è stata mostrata più volte una registrazione delle telecamere di sorveglianza che ritrae Combs mentre aggredisce fisicamente la cantante Casandra Ventura, sua compagna per oltre dieci anni. Ventura aveva già citato in giudizio Combs nel 2023 in una causa civile risolta privatamente in meno di 24 ore, ma il caso ha segnato l’inizio di una serie di nuove accuse pubbliche contro il produttore musicale.

Adesso la parola passa ai giurati

Lui ha sempre respinto ogni addebito, e i suoi avvocati hanno sostenuto che i rapporti descritti dalle presunte vittime fossero tutti consensuali. Con la conclusione della fase testimoniale, ora la parola passa ai giurati, che dovranno valutare le prove e decidere il destino giudiziario di una delle figure più influenti e controverse dell’industria musicale americana.