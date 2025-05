Il principino Louis si scatena a Buckingham Palace: le divertenti scenette con mamma Kate

Londra, 5 maggio 2025 – E’ ancora il principino Louis a conquistare il pubblico britannico. L’ultimogenito del principe Williams e di Kate Middleton è stato immortalato da tutte le prospettive possibili, affacciato al balcone di Buckingham Palace oggi per il Giorno della Vittoria, insieme a tutta la famiglia reale. Con lui ci sono i fratelli maggiori, George e Charlotte, ma le attenzioni dei fotografi, e dei fan della Corona sono per il più piccolo di casa. A lui è ancora concesso una strappo all’etichetta, la smorfia sul volto, il grido scomposto, che (fortunatamente) interrompono la compostezza della cerimonia.

Il 5 maggio il Regno Unito celebra il VE Day (Victory Day in Europe), il giorno che mise fine alla Seconda Guerra Mondiale, con l’accettazione formale della resa da parte delle forze alleate. Com’è tradizione i Royals hanno assistito all’imponente spettacolo delle Red Arrows dal balcone di Buckingham Palace con una ventina di aerei militari che sfrecciavano colorando il cielo. Questo circa un'ora dopo partecipato alla parata di 1.300 membri delle forze armate Uk e Nato.

Erano tutti schierati. Re Carlo e la Regina Camilla al centro (lei in un non causale abito blue vittoria). A sinistra la sorella di Carlo, la principessa Anna con il marito Sir Tim Laurence, il fratello Eoardo, Duca di Edimburgo con la moglie Sofia, e il Duca di Kent, Edward, cugino di Elisabetta II. A destra la famiglia del primogenito del Re e erede al trono, William. Si rivede la moglie Kate Middleton, in gran forma dopo aver chiuso il suo percorso di terapie in seguito alla diagnosi di cancro, e i figli, George, 11 anni, Charlotte, 10 anni, e Louis, 7 anni. Ed è stato proprio il più piccolo dei principini a rubare la scena.

Evidentemente colpito dagli aerei, Louis è stato trascinato dall’entusiasmo. Teneramente fuori dalle righe, si è ‘esibito’ in una serie di espressioni buffe. Gesticolava, indicava, tutto eccitato. Kate era visibilmente divertita dall’esuberanza del figlio. Ha riso mentre lui puntava il dito ai caccia in volo, esaltandosi. Poi però lo ha richiamato all’ordine. Scrive il Mail Online – sempre molto puntuale quando si tratta della cronaca della famiglia reale –: “A un certo punto Kate ha iniziato a parlare in modo più serio a Louis, che è famoso per le sue uscite irriverenti durante gli eventi ufficiali; è stata vista mentre lo rimproverava”.

(From L to R) Britain's Prince George of Wales, Britain's Prince Louis of Wales, Britain's Catherine, Princess of Wales and Britain's Princess Charlotte of Wales watch the Red Arrows flypast from Buckingham Palace balcony after attending the armed forces procession on May 5, 2025 to celebrate the 80th anniversary of VE Day also known as Victory in Europe Day, marking the end of the Second World War in Europe. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)