Kate Middleton splende in biondo (sotto la pioggia) per il rientro al ‘lavoro’

Roma, 4 settembre 2025 – Una splendente Kate Middleton è tornata oggi agli impegni istituzionali dopo la pausa estiva. La principessa del Galles, illuminata dai capelli biondi lunghissimi, si è recata insieme al marito, il principe William, in visita al Museo di storia naturale di Londra.

Dopo una vacanza in barca in Grecia Kate, 43 anni, è tornata ai doveri imposti dalla Casa reale britannica più splendente che mai.

Capelli chiari come non li aveva mai portati prima e anche un accenno di abbronzatura hanno reso l’immagine della principessa ancora più luminosa.

Un’immagine che fa quasi da spartiacque con il periodo buio della malattia.

Kate Middleton

Per la visita al museo Kate ha indossato un elegante blazer in tweed di Ralph Lauren, un must tra i suoi outfit, abbinato a una camicia bianca e ai pantaloni sartoriali verde scuro. Ai piedi delle ballerine marroni.

Oltre alle delicate onde nei capelli, la principessa ha optato per un trucco naturale e ha indossato la collana con l'alfabeto da 495 sterline di Daniella Draper, con le iniziali dei suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, e l'immancabile anello di fidanzamento con zaffiro donatole da lady Diana.

Oggi, la coppia ha dato il via al suo "trimestre autunnale" visitando i giardini recentemente trasformati del museo, incontrando bambini e ragazzi che partecipavano ai programmi di apprendimento. Al loro arrivo, il principe, anche lui leggermente abbronzato, è stato visto posare una mano sulla schiena della moglie, in una dolce dimostrazione di affetto.

Kate Middleton splendente sotto la pioggia

La principessa ha riso e scherzato con gli studenti anche quando ha iniziato a piovere a dirotto mentre si trovavano nei giardini, aiutando persino con dolcezza una bambina a ripararsi sotto il suo ombrello.

Sembra passata la paura per il cancro addominale che ha colpito Kate lo scorso anno e l’ha portata ad affrontare duri cicli di chemioterapia, anche se la stessa moglie dell’erede al trono britannico avrebbe ammesso che starà molto più attenta a dosare gli impegni e le energie e che la priorità sono i figli.

L’autunno sarà comunque una stagione impegnativa per la principessa del Galles, visto il prossimo trasloco della famiglia dall’Adelaide Cottage a Forest Lodge. Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, la nuova dimora del valore di 18 milioni di euro (e con 8 camere da letto) è tutta da ristrutturare: il progetto prevede nuove porte e finestre, la rimozione di pareti interne, un re-looking di soffitti e pavimenti. William e Kate sperano di potersi trasferire entro il Natale.