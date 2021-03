Roma, 29 marzo 2021 - Uomini che avete perso i capelli, basta avvilirsi: anche la calvizie può essere sexy. Lo sdoganamento della testa nuda ormai è acquisito da anni: guardate ad esempio al principe William, che ha accettato la sua condizione con regale nonchalance e anzi è stato eletto uomo calvo più attraente del mondo. Secondo una ricerca (condotta da un'azienda che opera nel settore della chirurgia estetica, Longevita) il duca di Cambridge è stato definito sexy 17,6 milioni di volte in blog, articoli e ricorrenze varie di Google. I dati sono stati riportati dal Sun.



William precede per ampio distacco il secondo diversamente capelluto della classifica, Mike Tyson, che ha raccolto 8,8 milioni di citazioni. A seguire Jason Statham, Pitbull e Michael Jordan. In fondo alla top 10 si piazzano tre star di Hollywood solitamente considerate fra i massimi alfieri del sex appeal senza capelli: Bruce Willis, Vin Diesel e Dwayne Johnson, solo nono pur essendo stabilmente da anni nelle liste generali degli uomini più attraenti del mondo – chioma o meno. Johnson è intervenuto direttamente nella questione e in un tweet ha chiesto un riconteggio, non rivendicando per se stesso il titolo assegnato al principe, quanto piuttosto lamentando l'incomprensibile assenza dell'attore Larry David.



How in the cinnamon toast f*ck does this happen - when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount https://t.co/ztO6ND4vk9 — Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021



Sir Patrick Stewart e il presidente russo Vladimir Putin sono finiti fuori dai primi dieci per un soffio.

Gli uomini calvi più sexy del mondo

1. Principe William – 17,6 milioni di risultati

2. Mike Tyson – 8,8 milioni

3. Jason Statham – 7,4 milioni

4. Pitbull – 5,4 milioni

5. Michael Jordan – 5,3 milioni

6. Floyd Mayweather – 4,3 milioni

7. John Travolta – 3,8 milioni

8. Bruce Willis – 3,3 milioni

9. Dwayne Johnson – 2,6 milioni

10. Vin Diesel – 2,3 milioni