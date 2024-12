La mossa del principe William, basta privilegi feudali nel Ducato. Ma non rinuncia agli affitti milionari

Londra, 23 dicembre 2024 – Il principe William ha accettato di porre fine agli ultimi privilegi feudali in alcune parti del suo Ducato di Cornovaglia, creato nel lontano 1337, dopo decenni di proteste da parte dei residenti e dopo che nelle scorse settimane un'inchiesta giornalistica aveva svelato i milioni generati dal vasto fondo immobiliare dell'erede al trono e da quello del padre re Carlo III, rappresentato dal Ducato di Lancaster. Come si legge sul Guardian online, è stato finalmente concesso agli inquilini delle zone residenziali che sorgono sui possedimenti del principe, qualcosa come 55.000 ettari di superficie, il diritto di acquistare per la prima volta la proprietà piena delle loro case, passando al cosiddetto ‘freehold’.

Il principe William

Al momento vige il ‘leasehold’, una forma tipicamente inglese di proprietà che prevede l'acquisto, per lo più di appartamenti, per un periodo di tempo limitato, in base a un contratto col ‘landlord’, il proprietario, in questo caso l'erede al trono. Il cambiamento è stato possibile con l'introduzione di una nuova legge, il Leasehold and Freehold Reform Act, anche se il principe al momento può mantenere i suoi privilegi rispetto alle zone residenziali delle isole Scilly, un arcipelago al largo della Cornovaglia. Resta da capire se sarà proibitivo o meno per i residenti affrontare il costo d'acquisto per passare al regime di ‘freehold’ stabilito dal ducato. Non solo, restano nella disponibilità del fondo dell'erede al trono gli affitti a caro prezzo di mercato degli edifici utilizzati da istituzioni pubbliche vitali per i sudditi.

Il discorso di Carlo III nell’ex cappella dell’ospedale

Intanto il discorso di Natale di re Carlo si tiene quest'anno in un luogo insolito: l'ex cappella dell'ospedale Middlesex, a Fitzrovia, nel centro di Londra. È la prima volta in più di un decennio che il messaggio non è stato registrato da una residenza reale e, come sottolinea la Bbc, la scelta del sovrano è stata fatta alla luce dei problemi di salute affrontati quest'anno dai Windsor, con la doppia diagnosi di cancro per lui e la principessa Kate, in quello che è stato uno dei momenti più difficili per la dinastia: lo scopo è quello di mandare un segnale di speranza per il futuro ai sudditi. Nei giorni scorsi è emerso che Carlo III deve proseguire anche l'anno prossimo le terapie contro la malattia e domina l'ottimismo a corte per le sue condizioni, mentre il sovrano sta portando avanti un'intensa attività pubblica e molti nuovi impegni sono stati programmati per i prossimi mesi, inclusi viaggi all'estero. Il tradizionale discorso del monarca, registrato all'inizio di questo mese, come emerge da un foto di Carlo vicino a un albero di Natale scattata nella Fitzrovia Chapel ora adibita a eventi pubblici, sarà trasmesso come di consueto in televisione e radio alle 15 (le 16 in Italia) del 25 dicembre.

L’ex maggiordomo: “Camilla lontano dal re a Natale”

Secondo quanto rivela l'ex maggiordomo reale Paul Burrell, ripreso dall'Entertainment Daily, Camilla potrebbe trascorrere parte delle vacanze di Natale lontano da Carlo per stare con la sua famiglia. Anche se la regina si unirà al re e ai membri più anziani della famiglia reale a Sandringham per i tradizionali festeggiamenti del giorno di Natale, pare che i suoi programmi per il pomeriggio la porteranno altrove. "Camilla sarà a Sandringham, potrebbe benissimo esser vista sui gradini della chiesa per la messa e andare a casa per il pranzo di Natale. Ma poi, non appena il pranzo sarà finito, se ne andrà", ha affermato Burrell. "Torna nel Wiltshire per vedere la sua famiglia che non è stata invitata a Sandringham, vuole vedere i suoi nipoti, i figli e i loro coniugi. È un Natale diviso per Camilla, proprio come lo è per molti altri", aggiunge l'ex maggiordomo, secondo cui il cambiamento riflette un approccio al Natale più moderno da parte dei reali. La regina darà priorità al tempo con la sua famiglia biologica, oltre che ai suoi doveri reali. La partenza di Camilla lascerà re Carlo da solo durante l'ultima parte del 25 dicembre. "Il re sarà solo con alcuni amici nel pomeriggio di Natale", ha rivelato Burrell". Anche William e Kate andranno via per tornare ad Amner Hall e trascorreranno il Natale sotto il loro tetto, non sotto quello di Sandringham. "Stanno diventando una famiglia reale completamente moderna e stanno facendo le cose più come le facciamo noi", ha commentato Burrell, sottolineando il fatto che, "quando invece c'era la defunta regina, tutti venivano a Sandringham per rispettare i suoi desideri. Non è più così, ora è diverso".