Harry ritorna in Inghilterra, ma William lo evita. È in bilico l’incontro con Re Carlo

Londra, 8 settembre 2025 – Il principe Harry è tornato oggi nel Regno Unito, proprio nel giorno del terzo anniversario della morte della Regina Elisabetta II. Il suo ultimo viaggio in patria risale a maggio 2025 in occasione di un procedimento giudiziario legato al suo ricorso contro la decisione di ridurre la sua protezione ufficiale, revocata a seguito della sua uscita dai doveri reali. Secondo quanto riporta ‘The Independent’ è arrivato da Los Angeles questa mattina e, subito dopo l’atterraggio, si è recato a Windsor per rendere omaggio alla nonna scomparsa, recandosi alla St George’s Chapel. Scopriamo di più.

Harry e Re Carlo: incontro in vista?

Il ritorno di Harry nel suo “regno” dovrebbe durare per i prossimi tre giorni almeno. Secondo diverse fonti sarebbe plausibile un faccia a faccia con il padre, Re Carlo III. L’occasione sarebbe partecipazione agli eventi legati alla sua attività benefica, come il WellChild Awards. Di certo c’è che martedì 9 settembre Harry è atteso presso il Community Recording Studio (CRS) di Nottingham, dove parteciperà a un evento caritatevole legato a Children in Need. Lì annuncerà una significativa donazione, incontrerà gruppi giovanili locali. Ma se qualcuno pensa che questo viaggio possa aprire spiragli per un riavvicinamento tra Harry e la sua famiglia, probabilmente resterà deluso. Gli esperti reali hanno già smorzato ogni entusiasmo. L’ex corrispondente BBC Jennie Bond ha spiegato: “Harry potrebbe rivedere le sue cugine Eugenie e Beatrice, ma non c’è nessuna possibilità di un incontro con William o Kate. La frattura è troppo profonda”.

Alcuni familiari potrebbero non perdonarlo mai

Per contestualizzare la situazione, basti pensare che Harry stesso, solo qualche mese fa, aveva ammesso che “Alcuni familiari potrebbero non perdonarlo mai” per le accuse pubbliche lanciate negli ultimi anni. Insomma, chi sperava in un faccia a faccia con il fratello maggiore resterà deluso: l’erede al trono non ha nessuna intenzione di incontrarlo.

Perché William non vuole rivedere il fratello

Secondo il Mirror, William avrebbe stroncato sul nascere l’ipotesi di una riconciliazione. Il motivo? “Harry ha scelto troppe volte di lavare i panni sporchi in pubblico invece che risolvere le cose in privato”, avrebbe detto una fonte vicina al principe di Galles. “Ogni volta che c’è un nuovo contratto o un progetto da promuovere, la famiglia reale finisce sotto i riflettori. Così non si può andare avanti”. Il vero problema resta la fiducia. Da quando Harry e Meghan hanno lasciato la vita reale nel 2020 per trasferirsi in America, i rapporti con la Royal Family si sono sgretolati. Dall’intervista bomba con Oprah nel 2021, alla docuserie Netflix del 2022, fino al libro Spare uscito l’anno scorso: colpi bassi che hanno reso quasi inesistente il rapporto tra i due fratelli. Insomma, questo potrebbe essere un primo passo verso un riavvicinamento tra il secondogenito e la famiglia, ma per il momento tra i due fratelli resta solo gelo.