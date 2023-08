Il principe Harry non è più Sua Altezza Reale. Il sito della Royal family lo cancella

Il principe Harry non è più Sua Altezza Reale. E questa volta a dirlo è il sito ufficiale della famiglia reale. Dalla scheda personale dedicata al principe è infatti sparito il titolo “Sua Altezza Reale” che fino a qualche giorno fa era ancora presente. A Riportarlo è il sito del giornale inglese DailyMail.

Errore o nova decisione?

Un errore? Una decisione nova? Nulla di tutto ciò. Questa volta la tecnologia e internet ci hanno messo un po’ ad allinearsi alle decisioni prese dei regnanti inglesi.

La storia

Quando, infatti Herry e Megane Markle decisero di rinunciare ai compiti che hanno i componenti della famiglia reale, avevano perso anche la possibilità di fregiarsi del titolo di Sua Altezza Reale. Dopo la decisione di Harry e Magan era stato infatti diffuso un comunicato ufficiale da Buckingam Palace che attestava il fatto che “non useranno più il titolo di Sua Altezza Reale perché non sono più membri al servizio della famiglia reale”.

Il comunicato

Una comunicazione alla quale però non aveva fatto seguito la correzione sul sito ufficiale della famiglia reale dove, fino a qualche ora fa, il principe Harry, nella pagina a lui dedicata, conservava ancora la dicitura “Sua Altezza Reale”.

Da ieri infatti Harry è presentato come “Duca di Sussex” titolo che ancora conserva, anche sul sito della famiglia reale.

Le polemiche

Una questione che potrebbe apparire di poco conto ma che in Inghilterra non ha mancato di sollevare polemiche. Diversi analisti hanno infatti criticato l’imprecisione del sito istituzionale della famiglia reale. “Come? La famiglia reale dice che Harry non si potrà più fregiare del titolo e poi sul sito ufficiale continua ancora ha essere chiamato ‘Sua altezza reale”? Si fa tanto parlare di certezza delle fonti e quando si cercano informazioni su Harry (ma anche sugli altri componenti) sul sito ufficiale della famiglia si trova un’inesattezza del genere? Inconcepibile”, si sono detti parecchi analisti.

La questione “titolo” sbagliato era stata sollevata dai media britannici nei giorni scorsi (non senza polemiche come detto) e solo ieri, 8 agosto, il sito ufficiale della Royal family ha posto rimedio.