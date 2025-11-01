I commenti su Kate e l'imboscata al funerale, così Andrea ha scatenato la collera di William

Londra, 1 novembre 2025 – Solo una cesura chiara e inequivocabile avrebbe potuto salvare la monarchia di Windsor: è la convinzione che secondo il Daily Mail ha spinto il principe William e Kate Middleton a premere per l’allontanamento di Andrea da Windsor. Stando al tabloid, la decisione di re Carlo III di privare il fratello minore dei suoi titoli e di estrometterlo dalla residenza di Royal Lodge è arrivata con il pieno sostegno dell’erede al trono.

William e lo zio ingombrante

Andrea Mountbatten-Windsor, 65 anni, è stato spogliato del titolo di principe e di duca di York, nonché costretto a lasciare la sua casa di trenta stanze, in una mossa che a corte è stata definita “uno shock” ma anche “inevitabile”. Il sovrano avrebbe agito per salvaguardare la reputazione dell’istituzione dagli scandali che hanno coinvolto il fratello per via del legame con Jeffrey Epstein. Quest'ultimo avrebbe presentato al reale diverse ragazze minorenni – parte della sua rete internazionale di prostituzione – con cui il principe si sarebbe intrattenuto sessualmente in svariate occasioni.

William, secondo fonti vicine alla famiglia, avrebbe appoggiato “completamente” la decisione del padre. Non solo per una questione d’immagine, ma anche personale: il rapporto tra i due sarebbe infatti irrimediabilmente compromesso da tempo.

I commenti su Kate e l’imboscata ai funerali

Come rivela il biografo Andrew Lownie nel libro 'Entitled: The Rise and Fall of the Yorks', la frattura sarebbe iniziata dopo alcune “osservazioni sgradevoli” che Andrea avrebbe rivolto a Kate, allora duchessa di Cambridge. I commenti, mai resi pubblici nei dettagli, avrebbero profondamente irritato William, che da allora avrebbe mostrato un crescente disgusto nei confronti dello zio.

Andrea con l'ex moglie Sarah Ferguson ai funerali della duchessa di Kent (Epa)

Lo stesso Lownie riporta che il principe del Galles “non vedeva l’ora” che Andrea fosse allontanato da Royal Lodge e che avrebbe espresso anche un’avversione verso la zia Sarah Ferguson, ex moglie del duca di York. “Se non li avesse cacciati Carlo, la prima cosa che William avrebbe fatto da re sarebbe stata quella di sfrattarli entrambi”, afferma una fonte citata nel libro.

L’insofferenza sarebbe esplosa di nuovo lo scorso settembre, dopo i funerali della duchessa di Kent: Andrea e Sarah si sono palesati alle esequie ma la loro presenza non era prevista. William, si legge, sarebbe stato “furioso per l’imboscata” e avrebbe fatto di tutto per non essere fotografato insieme a loro.

William con lo zio Andrea in una foto del 2010 (Afp)

Via da Windsor

Dietro le tensioni familiari si nascondono però anche timori più ampi. William e Kate, che intendono mantenere Windsor come residenza principale anche dopo l’ascesa al trono, avrebbero temuto che la presenza di Andrea potesse “macchiare per sempre” l’immagine del luogo.

Dopo la rimozione dei titoli, il duca decaduto dovrebbe trasferirsi nella tenuta privata reale di Sandringham. Sarah Ferguson, invece, dovrà trovare un’altra sistemazione – si parla persino di un possibile trasferimento all’estero – mentre le figlie, Beatrice ed Eugenie, pur mantenendo i loro titoli, sarebbero “profondamente deluse” ma allo stesso tempo preoccupate per lo stato emotivo del padre.

Lo strappo di Re Carlo

Re Carlo si sarebbe detto “estremamente preoccupato”. Se non fosse intervenuto in modo deciso la monarchia sarebbe stata a rischio. In questo, oltre che dal figlio, sarebbe stato appoggiato dalla moglie. Anche la regina Camilla, impegnata da anni nella lotta contro gli abusi di genere, avrebbe chiesto un gesto pubblico forte.

“L’umiliazione di Andrea è completa”, ha commentato Ailsa Anderson, già portavoce della regina Elisabetta. “La sovrana non avrebbe mai voluto vedere questo giorno: per lei contavano solo dovere e servizio, mai se stessi". Cosa avrebbe pensato l'amatissima regina della parabola del figlio prediletto?