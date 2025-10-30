Il principe Andrea perderà il titolo reale e dovrà lasciare Royal Lodge: lo ha deciso di Re Carlo III

Londra, 30 ottobre 2025 – Il principe Andrea perderà il suo titolo reale e lascerà la residenza del Royal Lodge. Lo ha annunciato oggi Buckingham Palace: "Il principe Andrea sarà ora conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor”, si legge nella nota ufficiale dai toni pesantissimi.

È l’ultimo tassello dello scandalo legato a Jeffrey Epstein che negli ultimi anni ha travolto il 65enne, fratello minore di Re Carlo e terzogenito della scomparsa Regina Elisabetta II. Il mese scorso lo stesso Andrea aveva annunciato la "rinuncia" a tutti i titoli reali residui, dopo una conversazione con Re Carlo III. Dal mese di ottobre ha cessato di essere Duca di York, titolo ricevuto dalla defunta madre, ma aveva finora mantenuto il titolo di principe. E oggi la svolta.

L’annuncio di Buckingham Palace

"Sua Maestà ha oggi avviato un processo formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea. Il suo contratto di locazione al Royal Lodge – continua la nota – gli ha finora garantito protezione legale per continuare a risiedere, ma gli è stato notificato formalmente di restituire la proprietà e si trasferirà in un'altra residenza privata”.

“Queste misure sono ritenute necessarie, nonostante continui a negare le accuse a suo carico - si legge ancora nella nota diramata dal Palazzo Reale –. Le loro Maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la massima solidarietà sono stati e continueranno a essere rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso". Secondo quanto riferito dalla Bbc, il principe Andrea si trasferirà in una proprietà privata della tenuta di Sandringham, nel Norfolk, il cui mantenimento sarà a carico del re.

Tutti titoli persi da Andrea

Dopo essere stato travolto dallo scandalo legato a Epstein, nel gennaio 2022 Andrea era stato privato del titolo di ‘Sua Altezza Reale’ e dei suoi titoli militari, mentre nell'aprile dello stesso anno aveva perso anche il titolo onorifico di York. Più di recente, nell'ottobre 2025, ha rinunciato al titolo reale, tra cui quello di Duca di York, e ora l’ultimo affondo: non sarà più principe.