Cosa succede ora all’ex principe Andrea? Sfratto, finanze e zero titoli: ripercussioni anche per Sarah Ferguson e le figlie

Londra, 31 ottobre 2025 – Carlo III ha iniziato l’iter per cancellare il titolo di principe al fratello minore Andrea, finito al centro dello scandalo legato al finanziere Jeffrey Epstein. E adesso cosa succede? Dopo che Buckingham Palace ha formalizzato l’intenzione di revocare “titoli e onori” al 65enne, notificandogli perfino l’obbligo di lasciare immediatamente Royal Lodge, la residenza al Royal Lodge, in cui viveva da oltre vent’anni, come vivrà l’ex principe? La decisione del sovrano, definita “molto dura” dai commentatori reali, arriva dopo mesi di pressioni politiche e mediatiche e con il sostegno della famiglia e del governo britannico.

Dove andrà a vivere e le cosa succederà alle sue finanze

Andrea perderà il titolo di principe

Secondo le testate estere, Andrea sarà trasferito in una residenza privata all’interno del Sandringham Estate nel Norfolk, a spese del re. Le sue finanze personali restano incerte: in passato riceveva un assegno reale e disponeva di alcuni investimenti, ma il nuovo status e le indagini in corso mettono in dubbio la sostenibilità economica a lungo termine. Anche i costi della sicurezza, finora a carico della Corona, finiranno sotto la lente d’ingrandimento dei controllori.

La perdita dei titoli

Andrea perderà i titoli di Principe, Duca di York (il titolo regalatogli dalla madre Elisabetta e a cui aveva già rinunciato mesi fa), Conte di Inverness e Barone di Killyleagh, così come lo stile di Sua Altezza Reale e gli onori dell’Ordine della Giarrettiera e del Knight Grand Cross dell’Ordine Vittoriano. La rimozione sarà ufficializzata tramite Royal Warrants e segna la fine del suo ruolo pubblico automatico come membro della famiglia reale. La caduta in disgrazia riguarda ora non solo lui, ma anche la sua ex moglie Sarah Ferguson e le figlie, Beatrice ed Eugenie.

Che fine faranno Sarah Ferguson e le figlie

Andrea Sarah Ferguson

L’ex moglie, Sarah Ferguson, 66 anni, dovrà organizzare una nuova sistemazione. A ottobre aveva perso il titolo di duchessa di York e ha ripreso il cognome da nubile, con un inevitabile ridimensionamento della visibilità pubblica.

Le figlie, Beatrice (37 anni) ed Eugenie (35 anni), manterranno i loro titoli e il posto nella linea di successione (rispettivamente nona e dodicesima), ma difficilmente assumeranno incarichi ufficiali nel breve termine, essendo membri non lavorativi della famiglia reale.

L’impatto sulla monarchia

La stampa internazionale definisce la decisione necessaria per “salvare la Corona” e tutelare la reputazione della monarchia. L’ex principe subirà un forte ridimensionamento del ruolo pubblico, con limitazioni sulla vita sociale e mediatica. Questioni legali e finanziarie restano aperte e potrebbero influenzare le sue scelte future.

La vicenda segna una cesura storica: la monarchia britannica affronta una crisi reputazionale senza precedenti, bilanciando scandali personali e necessità istituzionali. Mentre Andrea si prepara a una vita privata più riservata, i gruppi di opposizione chiedono ulteriori indagini sui legami della famiglia con Epstein.