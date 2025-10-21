Nuove ombre sul principe Andrea: i retroscena choc del caso Epstein nel libro postumo di Virginia Giuffre

Londra, 21 ottobre 2025 – Il nuovo libro ‘Nobody’s Girl’, pubblicato postumo dopo la morte di Virginia Giuffre, riapre il dibattito attorno al principe Andrea e ai suoi legami con Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La donna, che si è tolta la vita lo scorso aprile, aveva lasciato precise istruzioni affinché il volume venisse reso pubblico in caso di morte. ITV News ha ottenuto una copia in anteprima del memoir, che promette di rilanciare accuse da tempo al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria.

Nobody’s Girl: il libro postumo di Virginia Giuffre

Nel testo, Giuffre (morta suicida nei mesi scorsi) racconta nei dettagli la relazione con Epstein, Maxwell e il principe Andrea, sostenendo di essere stata coinvolta in rapporti sessuali con il reale britannico quando aveva 17 anni. Le presunte relazioni si sarebbero consumate tra Londra, New York e l’isola privata di Epstein nei Caraibi, Little St. James. Secondo quanto scrive, la prima volta sarebbe avvenuta nella residenza londinese di Maxwell, dopo una serata al club Tramp.

“Proprio come Cenerentola, incontrerai un principe affascinante”

Giuffre ricorda che la donna l’avrebbe presentata al duca con toni fiabeschi: “Proprio come Cenerentola, incontrerai un principe affascinante”, le avrebbe detto Maxwell, preparandola all’incontro del marzo 2001. Nel libro, la donna racconta che Andrea, allora 41enne, indovinò la sua età – 17 anni – aggiungendo: “Le mie figlie sono solo un po’ più giovani di te”. Dopo quella serata, Giuffre avrebbe scattato la celebre foto che la ritrae accanto al principe, immagine divenuta uno dei simboli del caso.

Il principe Andrea? “Cordiale ma arrogante”

Nel volume, Giuffre descrive Andrea come “cordiale ma arrogante, come se ritenesse che avere rapporti con me fosse un suo diritto di nascita”. La seconda presunta relazione si sarebbe svolta a New York, nella casa di Epstein, mentre la terza sull’isola caraibica di Little St. James, dove la giovane afferma di aver assistito e partecipato a un’orgia con il principe e altre ragazze minorenni. Oltre alle accuse dirette, il libro offre uno sguardo sulle pressioni che Giuffre sostiene di aver subito negli anni successivi. Racconta di intimidazioni da parte degli avvocati del principe e di un clima di timore tra le testate giornalistiche britanniche, molte delle quali, secondo lei, avrebbero evitato di approfondire la vicenda per non compromettere i rapporti con la famiglia reale.

La rinuncia al titolo di duca di York per arginare gli scandali

La pubblicazione del memoir arriva in un momento di crescente attenzione sul fratello del re Carlo III. Solo pochi giorni fa, Andrea ha rinunciato al titolo di duca di York, nel tentativo di arginare le polemiche legate al suo passato. Buckingham Palace, contattato da ITV News, non ha rilasciato commenti. Le accuse contenute nel libro non portano nuove prove materiali, ma rilanciano una narrazione che continua a pesare sulla monarchia britannica. Mentre i legali del principe ribadiscono che egli “non ha mai incontrato Virginia Giuffre” e nega categoricamente ogni coinvolgimento, Nobody’s Girl si presenta come l’ultima testimonianza diretta di una vicenda che intreccia potere, abusi e silenzi di corte. A più di sei anni dal (presunto) suicidio di Epstein, il suo gigantesco caso è ancora apertissimo tra silenzi, mezze verità, scandali inconfessabili e morti sospette.