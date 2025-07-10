Prime Video: Pif, The Jackal, Ferilli e Gioli tra le novità dei prossimi mesi

«La nostra missione è sempre stata chiara: mettere lo spettatore al centro. È libero di crearsi la propria esperienza di intrattenimento racchiusa in un'unica App. E il nostro slogan - «Trovi tutto qui», lo riflette». Nel corso del Prime Video Presents 2025, Viktoria Wasilesky, Country Manager per l'Italia, va dritta al punto nel parlare dell'obiettivo della piattaforma.

Durante l'evento sono state presentate svariate novità che vedremo nei prossimi mesi, a partire dallo sport. Oltre alla UEFA Champions League (con una crescita del +18% degli ascolti in 4 anni), su Prime Video arriva l’NBA con un accordo globale di 11 anni che permetterà di vedere 87 partite in esclusiva della regular season.

Tra i tanti annunci non potevano mancare film e serie tv. A presentarli Nicole Morganti, Head of Originals Southern Europe. «La regione prolifica e dell'innovazione. E in Italia non siamo da meno», sottolinea. «Continuiamo con la tradizione dell'intrattenimento e con i titoli pensati per il pubblico locale, ma abbiamo iniziato a produrre per il resto del mondo. Ci saranno contenuti in lingua inglese, ma di produzione italiana. Un lavoro di collaborazione con registi, attori, autori americani ed europei». Si parte con Hotel Costiera (24 settembre), action drama con Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e Tommaso Ragno, Amanda Campana e Pierpaolo Spollon. La storia di Daniel De Luca (Williams), un ex marine di origini italiane che torna nel paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in uno dei più lussuosi hotel del mondo in Costiera amalfitana.

Si prosegue con Italian Postcards, serie diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu e girata a Palermo nei prossimi mesi. Il racconto delle disavventure tragicomiche di Mia, giovane e viziata ereditiera newyorkese che viene spedita dal nonno in Sicilia, senza soldi né lussi, per lavorare come agente immobiliare nell'azienda di famiglia.

Nel 2026 vedremo Love Me Love Me - Cuori magnetici, adattamento del romance young adult di Stefania S. da 22 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad. Il film è diretto da Roger Kumble - «Mi trasferisco in Italia per quanto abbiamo lavorato bene. Ho deciso che da oggi in poi lavorerò solo con troupe italiane» - e vede protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci in un triangolo amoroso in cui la giovane June, trasferitasi in Italia dopo la tragica perdita del fratello, sarà costretta a scegliere a chi affidare il proprio cuore.

Altra trasposizione è il best seller di Felicia Kingsley, Non è un paese per single (2026). Un film italiano con Matilde Gioli, Cristiano Caccamo, Amanda Campana e Sebastiano Pigazzi pensato per un pubblico internazionale e ambientato tra le colline del Chianti.

Tra i sequel Ancora più sexy (2026), serie diretta da Michela Andreozzi che segna il ritorno di Diana Del Bufalo e del suo spirito guida Valentina Nappi - «C'è sempre il tema del rapporto con il corpo, la protagonista non sa riconoscere le sue emozioni, spiega la regista» -, e Gigolò per caso – La sex guru (2026) che vede Sabrina Ferilli e Gianmarco Tognazzi tra le new entry della serie con protagonista l’inedita coppia padre-figlio Christian e Pietro Sermonti alle prese con nuove avventure ed un rapporto conflittuale dai risvolti comici. De Sica ha raccontato: «Sabrinona è l'antagonista, ci metterò le donne contro».

A novembre 2025 vedremo Natale senza babbo, commedia natalizia «un filo femminista» come l'ha definita la sceneggiatrice Michela Andreozzi in cui Babbo Natale (Alessandro Gassmann), nel pieno di una crisi esistenziale, decide di prendersi una vacanza e scomparire all’improvviso. A sua moglie Margaret (Luisa Ranieri) non resta altro da fare che rimboccarsi le maniche e salvare il giorno più speciale dell’anno. Impresa non facile visto che la strega Sabrina (Caterina Murino), meglio conosciuta come la Befana, e Santa Lucia (Valentina Romani) sono determinate a diventare le protagoniste delle Feste.

Nuovo film Original italiano scritto e diretto dagli autori di Boris Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, Il Ministero dell’Amore (prossimamente sulla piattaforma) vede Pif nei panni di Aldo, cronista parlamentare che si ritrova un singolare consiglio dei Ministri nella sua testa con tanto di Ministro dell'amore interpretato da Pietro Sermonti - «Una trasposizione visiva della nostra pretura interiore» - e il Presidente del Consiglio con il volto di Corrado Guzzanti.

Sul versante intrattenimento, il 2026 segna il ritorno di LOL: Chi ride è fuori con l'aggiunta di uno speciale di Halloween e Red Carpet – Vip al tappeto 2. Tra le novità Holiday Crush (4 settembre), reality show girato in Sud Africa commentato dai The Jackal - «Abbiamo portato il nostro format del divano nel programma potendo commentare liberamente», spiega Fru-, Roast in Peace (autunno 2025), spietato funerale guidato da Michela Giraud in cui sei comici - Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Beatrice Arnera, Eleazaro Rossi, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase - «onoreranno» la memoria di Roberto Saviano, Elettra Lamborghini, Selvaggia Lucarelli e Francesco Totti.

Per finire vedremo Alessia Marcuzzi alla conduzione di The Traitors Italia - «Un programma pieno di suspence che mi ha permesso di cambiare ruolo ed essere un po' sadica» -, reality show psicologico in cui un gruppo di personaggi famosi si aggira in una magione sfidandosi in un gioco di strategia che prevede un costante lavoro di squadra per completare delle missioni. Ma fra i concorrenti si nascondono dei traditori che cercheranno di ingannare e manipolare il resto del gruppo.