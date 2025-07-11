Prime Video “ancora più sexy“: in arrivo Gioli, Ferilli, Giannetta. E Pif

"La nostra missione è sempre stata chiara: mettere lo spettatore al centro". Nel corso del Prime Video Presents 2025, la Country Manager Viktoria Wasilesky va dritta al punto. Durante l’evento sono state presentate svariate novità che vedremo nei prossimi mesi, a partire dallo sport. Oltre alla Uefa Champions League, su Prime Video arriva infatti l’Nba. Tanti i film e le serie tv. Ad annunciarli Nicole Morganti, Head of Originals Southern Europe che sottolinea: "Ci saranno contenuti in lingua inglese, ma di produzione italiana".

Si parte con Hotel Costiera (24 settembre), action drama con Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e Tommaso Ragno girato in Costiera amalfitana per passare a Italian Postcards, serie diretta dalla regista premio Oscar Jessica Yu e girata a Palermo nei prossimi mesi e Love Me Love Me - Cuori magnetici, adattamento del romance young adult di Stefania S. da 22 milioni di letture. Altra trasposizione è il best seller di Felicia Kingsley, Non è un paese per single: un film italiano con Matilde Gioli pensato per un pubblico internazionale e ambientato tra le colline del Chianti. Tra i sequel Ancora più sexy che segna il ritorno di Diana Del Bufalo e del suo spirito guida Valentina Nappi e Gigolò per caso – La sex guru che vede Sabrina Ferilli tra le new entry. A novembre 2025 vedremo Natale senza babbo con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri, mentre prossimamente arriverà sulla piattaforma Il Ministero dell’Amore, in cui Pif si ritrova un singolare consiglio dei Ministri nella sua testa.

Sul versante intrattenimento, il 2026 segna il ritorno di Lol con l’aggiunta di uno speciale di Halloween. Tra le novità Holiday Crush (4 settembre), reality in Sud Africa commentato dai The Jackal, Roast in Peace, spietato funerale in cui sei comici "onoreranno la memoria" di Saviano, Lamborghini, Lucarelli e Totti e The Traitors Italia, reality show psicologico condotto da Alessia Marcuzzi.