Le prime infradito della storia in un mosaico romano in Sicilia

Piazza Armerina, 26 agosto 2025 – Un mosaico romano in Sicilia consegna l’immagine di quelle che sembrano essere le prime infradito della storia. Immaginiamo di entrare nelle terme antiche e trovare un messaggio visivo elegantemente inciso sotto i nostri piedi: il mosaico contiene un segnale destinato al pubblico.

Ecco la sorpresa che ci ha consegnato una nuova scoperta archeologica: un mosaico nella Villa Romana del Casale di Piazza Armerina che raffigura calzature sorprendentemente simili alle moderne infradito. Un dettaglio quotidiano, semplice e al tempo stesso ricco, in grado di raccontare molto più di ciò che sembra.

La scoperta archeologica

Agli inizi di agosto 2025 il Parco Archeologico della Villa Romana del Casale, insieme allo staff della Summer School ArchLabs dell’Università di Bologna, ha riportato alla luce, nel frigidarium delle terme meridionali, un mosaico con due sandali dal profilo decisamente “a V”, quasi identici alle infradito attuali.

Le calzature sono parte di un disegno musivo integrato che indicava agli utenti dove cambiare le proprie scarpe prima di entrare nell’ambiente termale. La rappresentazione è stata interpretata come un segnale visivo: un cartello ante litteram dedicato a chi frequentava le terme.

Diverse calzature dell’antica Roma: confronto e contesto

Nel mondo romano, la varietà calzaturiera rispecchiava l’occasione d’uso e lo status sociale, oltre al contesto culturale. Le caligae, robuste e pesanti, armate di chiodi, venivano indossate dai soldati sui campi di battaglia o durante le marce militari. Fra la popolazione erano diffuse le soleae, leggere, morbide, da indossare in casa o in ambienti privati, perfette anche per i bagni e i momenti di relax.

E le infradito così come le conosciamo? Non ci sono prove materiali che calzature identiche alle nostre fossero davvero in uso nell’antica Roma. Gli archeologi hanno interpretato il mosaico come un’indicazione grafica rivolta ai frequentatori delle terme: un invito a togliere le scarpe pesanti e indossare sandali più leggeri prima di entrare negli ambienti del frigidarium. La raffigurazione, con il tipico modello “a V”, serviva quindi come simbolo funzionale e comunicativo. Diversamente dalle caligae, robuste e ferrate, l’immagine rimanda all’idea di calzature pratiche, leggere e adatte a uno spazio igienico e rituale come le terme.

Il sito archeologico

Secondo il comunicato dell’Archaeological Park of Morgantina e della Villa Romana del Casale, “non si tratta di semplici decorazioni, ma di un’opera raffinata realizzata da un mosaicista del IV secolo, parte di un impianto musivo più ampio che ornava la sezione termale meridionale della Villa.” Il team ha sottolineato come questa scoperta arricchisca ulteriormente l’immenso patrimonio artistico del sito Unesco e metta in luce quanto sia importante la ricerca archeologica in corso.

La Villa Romana del Casale: patrimonio Unesco in Sicilia

La Villa Romana del Casale si trova non lontano da Piazza Armerina, in provincia di Enna, nel cuore della Sicilia. È uno dei complessi archeologici più celebri del mondo romano, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 1997. Costruita tra il III e il IV secolo d.C., probabilmente era la residenza di un alto dignitario imperiale e conserva il più vasto e meglio preservato complesso di mosaici romani esistenti.

Oltre alle terme, dove è stato scoperto il nuovo mosaico, i visitatori possono ammirare scene famose come le “ragazze in bikini”, le grandi raffigurazioni di caccia e giochi circensi, i pavimenti del corridoio della Grande Caccia e i raffinati ambienti residenziali decorati con motivi mitologici e naturalistici. Un luogo che racconta, con straordinaria ricchezza visiva, la vita quotidiana e il prestigio culturale dell’élite romana tardoantica.