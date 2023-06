Pride 2023, tutti gli appuntamenti da giugno a settembre

Giugno è il mese dedicato al Pride, all’orgoglio della comunità Lgbtqia+ (Lesbico, Gay, Bisessuale, Transessuale, Intersessuale) che, con l’occasione, insieme ai suoi sostenitori, anima strade e piazze delle nostre città per manifestare a favore di diritti non ancora acquisiti come il matrimonio tra persone dello stesso sesso e la tutela dei bambini delle famiglie arcobaleno. Non mancano omaggi a coloro che in precedenza hanno lottato contro le discriminazioni, a favore dell’uguaglianza.

Il primo Pride mondiale

Il primo Gay Pride si è tenuto il 28 giugno 1970 a New York. Uomini e donne hanno marciato da Greenwich Village, simbolo delle battaglie per i diritti delle persone omosessuali, fino a Sheep Meadow e a Central Park. L’organizzazione della marcia è stata curata dal comitato Christopher Street Liberation Day e avvenne un anno dopo i moti avvenuti in seguito a un violento raid della polizia in un bar dello Stonewall e dalle conseguenti rivolte della comunità di gay e lesbiche.

L’Onda Pride 2023

Nel mese di giugno, in tutta Italia, si tengono vari eventi legati all’Onda Pride, cominciati con le manifestazioni di Trento, Padova e Pavia, tenutesi il 3 giugno, per poi proseguire per tutta l’estate e andare avanti fino all’inizio dell’autunno. 10 giugno

Messina Roma Pordenone Foggia Genova Avellino Lecco Cuneo Dolo 17 giugno

Varese Bergamo Catania Bari Parma Mantova Treviso Civitanova Jesi Torino La Spezia 24 giugno

Milano Chieti Palermo Trieste Venezia Perugia Taranto Cagliari 25 giugno

Reggio Emilia 1° luglio

Napoli Bologna Lodi Lecce Siracusa Ragusa Favignana 8 luglio

Firenze Latina Verona Taranto 15 luglio

Belluno Pride 22 luglio

Matera Reggio Calabria 29 luglio

Campobasso 6 agosto

Rimini 2 settembre

Brescia 9 settembre

Taormina 16 settembre

Scafati Monza A chiudere gli eventi estivi sarà l’Aosta Pride Week dal 30 settembre al 7 ottobre. Devono inoltre essere definite e dunque comunicate le date di Como Pride 2023.

Milano

Oltre alla grande manifestazione che si terrà il 24 giugno nel capoluogo lombardo, il 22 e il 23 giugno nel quartiere di Porta Venezia, in tre piazze, si svolgeranno alcuni appuntamenti delle cosiddette Pride Square, con eventi e concerti dedicati a diritti, politica, arte, cultura, famiglie e salute. Ma fino al 30 giugno ci sarà un fitto calendario di appuntamenti e iniziative legate al mondo Lgbtqia+, organizzati e promossi da istituzioni, attività commerciali, enti e associazioni.

Roma

Come di consueto dall’inizio del Pride capitolino, cominciato nel 1994, anche quest’anno, il 10 giugno, si terrà una sfilata di carri colorati, musica e balli che da piazza della Repubblica raggiungeranno piazza Venezia e il Foro Romano. Le madrine saranno Paola&Chiara. Il brano che le sorelle Iezzi hanno presentato a Sanremo 2023, ‘Furore’, sarà l’inno della manifestazione del 2023. Il duo si esibirà sul palco del Rock Me Pride, il party ufficiale del Roma Pride, che quest’anno per la prima volta si svolgerà nell'ambito del Rock in Roma, festival internazionale della musica Rock presso l'Ippodromo delle Capannelle.