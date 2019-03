Roma, 7 marzo 2019 - Nel fine settimana un meteo un po' ballerino: le previsioni del tempo di venerdì 8 marzo in Italia sono molto variabili, a seconda della regione. Se in generale alcune zone si liberano della perturbazione attiva da qualche giorno, altre vedono una instabilità atmosferica, con nubi e la pioggia. Il sito di iLMeteo annuncia come protagonista del weekend 'lo spettro del maltempo' e anche 3BMeteo prevede tre giorni altalenanti, specie per certe aree. Dovrebbe essere domenica il giorno peggiore. Per venerdì, dopo la perturbazione che ha portato abbassamenti di temperature un po' ovunque e pioggia e neve ad alte quote al Nord, si prevede una residua instabilità e nubi sparse sul Nord, con qualche piovasco; meglio al Centro ma anche qui con piovaschi sparsi, e soprattutto al Sud, con il termometro in salita e clima molto mite.



Meteo: WEEKEND con MINACCIA, l'OMBRA del MALTEMPO su Sabato e Domenica. Ecco DOVE pioverà https://t.co/KyHazKlG6k #meteo di @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) 7 marzo 2019

La tendenza per la seconda decade di Marzo è per un Inverno che non si arrende#meteo #MarzoPazzohttps://t.co/2U1ZSWTE4V — 3B Meteo (@3BMeteo) 6 marzo 2019





Previsioni del tempo di venerdì 8 marzo: Nord Ovest

Un venerdì molto variabile a Nord Ovest, con nebbia in Pianura Padana, sereno sulla Liguria (ma con venti in aumento e mare mosso) e instabilità sui rilievi alpini soprattutto in Val d'Aosta, dove a quote alte potrebbe nevicare. Si prevedono massime di 11° a Torino e 15° a Milano.





Nord Est

Il fronte freddo proveniente dall'Est Europa porta addensamenti di nubi sul Triveneto e in generali sulle Alpi Centro Orientali. Possibili nevicate sparse e poco intense sopra i 1300-1500 metri. Soleggiato invece sulle coste, con una massima di 15° a Venezia.



Centro

La perturbazione di giovedì ha lasciato residui che transiteranno sulle regioni centrali, traducendosi in nubi sparse e qualche pioggia breve e isolata su Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Si tratta di fenomeni che andranno a esaurirsi tra il pomeriggio e la sera. Dopo qualche precipitazione, miglioramenti in Sardegna (18° la massima a Cagliari).



Sud e Isole

Un 8 marzo molto mite al Sud, con temperature in aumento un po' ovunque e massime fino a 20° (Palermo) e 22° (Bari).