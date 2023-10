Prevenire l’ictus ora è più facile. Anche in Italia l’ECG portatile

Omron Healthcare Co., Ltd. (con sede centrale a Muko City, Kyoto e presidente e Ceo Ayumu Okada) ha annunciato il lancio dell’ECG portatile KardiaMobile di AliveCor sia in Italia che in Francia sulla base di un accordo di distribuzione con AliveCor, Inc., un fornitore di dispositivi ECG portatili e servizi di analisi ECG.

Oltre alla posizione già consolidata nel canale online, questi innovativi prodotti saranno ora disponibili in farmacie, parafarmacie e negozi di prodotti medicali e sanitari in Italia (da gennaio 2024) e in Francia. Omron Healthcare è pronta ad avviare un programma educativo progettato per consentire ai farmacisti addetti alle vendite una comprensione completa dei rischi associati alla fibrillazione atriale, un fattore noto dell’ictus, nonché i vantaggi della diagnosi precoce con la registrazione dell’ECG a domicilio.

"Omron Healthcare – dice Andre Van Gils, Senior General Manager, Global Sales e Marketing Group HQ (nella foto) – si dedica alla riduzione degli eventi cardiovascolari in tutto il mondo. Espandendoci oltre l’ipertensione, ora miriamo alla prevenzione dell’ictus, una delle principali cause globali di morte. La partnership con AliveCor rafforza la nostra presenza sul mercato europeo, aumentando la consapevolezza dell’AFib e del rischio".

"Con un punto d’appoggio nel monitoraggio domiciliare della pressione arteriosa per i pazienti ipertesi e una comprensione della connessione ipertensione - AFib – chiude Van Gils –, Omron e AliveCor mirano a migliorare il benessere sanitario, contribuendo alla prevenzione dell’ictus tra la popolazione europea".