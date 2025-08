"Presidente di Pordenonelegge troppo schierato con Israele"

Ha posizioni troppo vicine a quelle di Israele e "chi sostiene il Paese che priva i palestinesi della loro terra e della loro libertà non può presiedere Pordenonelegge, festa del libro e della libertà". La voce è quella di oltre cento firmatari che in una petizione chiedono la rimozione di Michelangelo Agrusti "perché non può garantire il pluralismo" dalla presidenza della Fondazione Pordenonelegge, organizzatrice dell’omonimo festival. Ed è sulla parola libertà, che contraddistingue da sempre il festival culturale, che si rafforza la protesta. Lo spiega anche il consigliere regionale di Open sinistra Friuli Venezia Giulia, Furio Honsell, ex sindaco di Udine e tra i firmatari, definendo la petizione una "riflessione", non "epurazione". Al centro della polemica la bandiera di Israele esposta e poi rimossa all’esterno della sede di Confindustria Alto Adriatico, presieduta da Agrusti. La Fondazione non ci sta: è un "attacco ignobile e ingiustificato".