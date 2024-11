Presepi, concerti e mercatini. La magia dell’Avvento

di Egidio Scala

L’Avvento. Tempo di preparazione al Natale che può rivelarsi il momento ideale per un weekend in Emilia-Romagna, alla scoperta dei riti e delle tradizioni. Partendo da Castell’Arquato, nel Piacentino – Bandiera Arancione del Touring, eletto come uno dei Borghi più Belli d’Italia – per immergersi in un’atmosfera di festa e di storia, l’8 dicembre. Si fa festa nel borgo della Val d’Arda con ’Winterland’: mercatini di prodotti a chilometro zero, spettacoli e giochi per bambini. Si può mangiare nei vari stand gastronomici e applaudire la banda del paese.

A Bologna, il primo dicembre si può assistere al Concerto dell’Avvento nell’ex Monastero di Santa Cristina il primo dicembre. A Cesenatico sempre il primo dicembre si inaugura il Presepe della Marineria (nella foto) , unico in Italia. Nei borghi dell’entroterra riminese i momenti da vivere sono la millenaria Fiera di Santa Lucia a San Giovanni in Marignano, Il Paese del Natale a Sant’Agata Feltria e il Presepe allestito a Pennabilli.

A San Giovani in Marignano (Rn) l’Antica Fiera di Santa Lucia, dal 13 al 15 dicembre. Sant’Agata Feltria, borgo medievale dell’entroterra riminese, si trasforma nel ’Paese del Natale’. Nella piazza del mercato c’è la ’Casa di Babbo Natale’, dove i bambini possono consegnare le loro letterine e, più avanti, la dimora degli ’Elfi’. Il saliscendi delle stradine del centro storico si accende con i suoni delle zampogne e con le bancarelle ricolme di prodotti dell’enogastronomia, di artigianato artistico.

I ristoranti e le locande propondono menù dell’Avvento, con piatti delle tradizioni del Natale Santagatese. IA Pennabilli, antico borgo della Valmarecchia, spuntano tanti Presepi diffusi, piccoli, grandi e di tutt Il più spettacolare è quello che si può raggiungere salendo in cima alla Rupe, uno dei due cocuzzoli che guardano la piazza: è una delle natività più grandi d’Italia.