Premio Viareggio, scatta la corsa dei candidati

La giuria del Premio Viareggio-Rèpaci, presieduta da Paolo Mieli, ha annunciato ieri le terne di narrativa, poesia e saggistica che accedono alla finale dello storico riconoscimento letterario, giunto quest’anno alla sua 94ª edizione. La terna di narrativa comprende: Niccolò Ammaniti con La vita intima (Einaudi), Giosuè Calaciura con Una notte (Sellerio), Sapo Matteucci con Per futili motivi (La nave di Teseo). La terna di poesia è composta da: Vivian Lamarque con L’amore da vecchia (Mondadori), Aldo Nove con Sonetti del giorno di quarzo (Einaudi), Gilda Policastro con La distinzione (Giulio Perrone editore). La terna di saggistica è formata da: Francesco Longo con Il cuore dentro le scarpe (66th and 2nd), Paolo Nori con Vi avverto che vivo per l’ultima volta. Noi e Anna Achmatova (Mondadori), Francesco Piccolo con La bella confusione (Einaudi).

Nelle prossime settimane saranno annunciati i vincitori dei premi speciali per l’opera prima e il giornalismo, i premi internazionali e quelli per le categorie poesia e saggistica. La premiazione si terrà domenica 30 luglio, alle ore 21, a Viareggio.