Premio Terzani: vince Zerocalcare

Zerocalcare (Michele Rech) per No Sleep Till Shengal (Bao Publishing) il 19° Premio letterario internazionale Tiziano Terzani, dell’associazione culturale vicinolontano con la famiglia Terzani, nel nome del giornalista e scrittore fiorentino. Lo ha comunicato la Giuria del Premio, presieduta da Angela Terzani Staude, ricordando il valore delle opere candidate e della cinquina finalista. Questa era composta da Cal Flyn per Isole dell’abbandono. Vita nel paesaggio post-umano (Blu Atlantide), Paolo Giordano per Tasmania (Einaudi), Pierre Sautreuil per Le guerre perdute di Jurij Beljaev (Einaudi), Mikhail Shishkin per Russki Mir: guerra o pace? (21lettere). Il Premio sarà consegnato a Zerocalcare il 6 maggio a Udine, alla serata-evento momento centrale del festival vicinolontano (dal 3 al 7 maggio).