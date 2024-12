Il Premio Tenco sbarca in Calabria: musica d’autore a Catanzaro

Catanzaro, 28 dicembre 2024 – “Il Tenco ascolta”, format che il Club Tenco ha ideato nel 2008 per dare la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da autorevoli membri del direttivo del club, sbarca a Catanzaro nell'ambito di A farla amare comincia tu, la rassegna natalizia affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo. "Il Tenco ascolta, il Tenco delle Due Sicilie", è il titolo dell'evento che si terrà domenica 29 dicembre alle 21 al Teatro Politeama di Catanzaro e che sarà presieduto da due autorevoli membri del direttivo del Club, Paolo Talanca e Steven Forti. Nel corso dell'evento sono previste le performance di Peppe Voltarelli, Simona Sciacca, Eman, Ivan Talarico, Peppe Fonte, e Lavinia Mancusi.

Peppe Voltarelli torna a Catanzaro con “La grande corsa verso Lupionòpolis”, il nuovo album di inediti uscito maggio 2023. Si tratta del primo album di inediti ad otto anni dalla pubblicazione del fortunato “Voltarelli canta Profazio” e due anni dopo “Planetario”, entrambi lavori premiati con la Targa Tenco come miglior album interprete rispettivamente nel 2016 e nel 2021. L'album si è posizionato al secondo posto nella classifica finale del Premio Tenco nella categoria miglior album in dialetto. Simona Sciacca, cantante siciliana classe '89, eseguirà i brani tratti da “Cantu di Terra, Vuci di Donna” che raccoglie alcuni dei brani più rappresentativi della tradizione popolare siciliana. Peppe Fonte, originario del sud Italia e avvocato penalista, ha iniziato la sua carriera musicale all'età di 15 anni. Due incontri straordinari hanno segnato il suo percorso artistico: quello con il grande Piero Ciampi e con il compagno di viaggio Pino Pavone. L’impronta di questi momenti è vivida ed appare evidente anche grazie al lavoro discografico di Fonte che nel 2020 ha pubblicato la raccolta di brani “Le canzoni di Piero Ciampi e Pino Pavone” per Squilibri Editore. Ivan Talarico da anni scrive e interpreta spettacoli teatrali, racconti e canzoni. È stato ospite al Premio Tenco 2016 e ha vinto il premio come miglior testo a Musicultura 2015. Lavinia Mancusi, cantante, polistrumentista e scrittrice di Roma, eseguirà alcuni brani tratti dal suo terzo album in studio "A Cruda Voz" pubblicato a ottobre 2024 per Liburia Records. Cantautore catanzarese classe 1983, all'anagrafe Emanuele Aceto, Eman si fa conoscere dall'estate 2015 con il brano "Giorno e notte" che ottiene un buon successo commerciale. Verso fine 2015 arriva poi il secondo singolo, "Amen", che apre la strada e dà il titolo al suo album d'esordio distribuito da Sony Music, nel quale confluiscono rap, pop, reggae e cantautorato classico in una originale miscela di suoni, lanciando Eman come uno dei volti più interessanti del panorama musicale italiano.

"A farla amare comincia tu", terminerà lunedì 30 dicembre con la terza edizione della Nakalaika, la processione notturna che animerà il centro storico di Catanzaro con spettacoli e performance a sorpresa e un cast d'eccezione che vedrà come ospite d'onore il cantautore Alessandro Mannarino. Come da tradizione, il 30 dicembre, la processione notturna si snoderà nei vicoli del centro storico di Catanzaro dove, a sorpresa durante il percorso, si esibiranno Lavinia Mancusi e Simona Sciacca, l'attrice catanzarese Claudia Olivadese, Antonio Pascuzzo e, poi, Renzo Rubino e la Sbanda, la Ottopiù street band, l'illusionista Mr Bang, Divercity, la banda di Gimigliano, prima del gran finale con Alessandro Mannarino in trio.

La carovana della "Nakalaika" sarà guidata dal celebre trombettista e cantante Roy Paci che duetterà anche con gli altri artisti presenti alla kermesse. Un cast d'eccezione per quella che si preannuncia come una grande festa. "La notte delle serenate" sarà il filo conduttore delle performance artistiche che animeranno i vicoli e gli scorci più caratteristici del centro storico del capoluogo calabrese, per riscoprirne la bellezza e creare momenti di vera condivisione tra tutti i cittadini e i turisti che scelgono Catanzaro e la Calabria per trascorrere le festività natalizie.