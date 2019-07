Roma, 5 luglio 2019 - Antonio Scurati vince il Premio Strega 2019 con il romanzo storico 'M. Il figlio del secolo' con 228 voti. Battuti Benedetta Cibrario che con 'Il rumore del mondò (Mondadori) è arrivato secondo (127 voti), Marco Missiroli con 'Fedeltà' (Einaudi), terzo con 91 voti, Claudia Durastanti con 'La straniera' (La nave di Teseo), quarta con 63 voti, e Nadia Terranova con 'Addio fantasmì (Einaudi), quinta con 47 voti.

LA SERATA - La serata finale della 73esima edizione del più importante e ambito premio letterario nazionale si è svolta presso lo storico salotto Ninfeo di Valle Giulia a Roma, con diretta tv su Raitre. A condurre l’evento Pino Strabili che con Piera Degli Antoni sviscera i rapporti tra letteratura e cinema, teatro e televisione.

L’edizione 2019 dello Strega si era aperta lo scorso 17 marzo all’auditorium del Parco della musica di Roma con l’annuncio della dozzina finalista scelta dagli ‘Amici della domenica’, la storica giuria del premio, tra ben 57 titoli, tutte opere di narrativa pubblicate tra il 1 marzo 2018 e il 28 febbraio 2019. Da dodici, poi, si è passati alla classica cinquina finalista composta dagli scrittori Antonio Scurati, Benedetta Cibrario, Marco Missiroli, Claudia Durastanti e Nadia Terranova.



Già dal primo aggiornamento – annunciato dalla vincitrice del Premio Strega 2018, Helena Janeczek con ‘La ragazza con la Leica’ – è un testa a testa tra Cibrario (35 voti) e Scurati (28 voti) che al parziale successivo spicca il volo con 116 preferenze. Gli altri: Cibrario 79 voti, Durastanti 42, Terranova 32 e 31 Missiroli. Continua il conteggio: Scurati continua a prendere terreno sugli altri candidati con 306 preferenze contro le 203 della Cibrario, i 180 voti di Missiroli, i 162 di Durastanti e i 159 voti della Terranova. All'ultimo scrutinio è ancora Scurati il più votato.

L’opera di Scurati (già favorito al momento della scelta della cinquina con 312 voti) s’intitola ‘M. Il figlio del secolo’ (Bompiani): racconta la nascita del fascismo in Italia – la ‘M’ sta proprio per Mussolini -, non tralasciando nessun dettaglio decisivo alla comprensione della Storia, attenendosi ai fatti documentati. “Il libro racconta quel periodo che va dal 23 marzo 1919, giorno in cui furono fondati i Fasci italiani di combattimento, al 3 gennaio 1925, data del discorso con cui inizia la dittatura” spiega l’autore ricordando che è il primo romanzo storico di una trilogia. “Ho voluto raccontare la nostra storia in forma di romanzo perché il romanzo è un genere popolare, democratico: ho ritenuto che questo fosse il momento giusto per far sapere a una platea più vasta possibile le brutalità e le violenze del fascismo” dice il vincitore dello Strega 2019.



Il romanzo di Cibrario, ‘Il rumore del mondo’ edito da Mondatori - 203 voti di partenza - mostra un punto di vista non convenzionale sul Risorgimento, con minuziosi studi d’archivio e una verve narrativa personalissima: è la storia di Anne Bacon, figlia di un mercante di seta, che sposa di un ufficiale piemontese.



‘Fedeltà’ (Einaudi) di Missiroli – già vincitore della sesta edizione del Premio Strega Giovani – è un romanzo che, partendo dagli smottamenti di una coppia milanese, indaga sui tormenti e dubbi dell’animo umano, sulle disillusioni (voto di partenza 189).

‘La straniera’ (La Nave di Teseo), è il romanzo di Durastanti con una fortissima impronta autobiografica (162 voti iniziali): tra la Basilicata e Brooklyn, da Roma a Londra, dall’infanzia al futuro, il nuovo libro dell’autrice di ‘Cleopatra va in prigione’ è un’avventura che unisce vecchie e nuove migrazioni.

‘Addio Fantasmi’ (Einaudi) è l’opera di Terranova che, come Telemaco alla ricerca del padre Odisseo, torna nella sua città natale e nella casa messinese della sua infanzia alla ricerca di tracce della figura paterna che si è come volatilizzata, rendendosi assente al mondo ma non nella memoria della protagonista (voto di partenza 159).