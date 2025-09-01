Rtl 102.5, Power Hits Estate 2025: vince ‘A me mi piace’ di Alfa (feat Manu Chao)

Roma, 1° settembre 2025 – È “A me mi piace” (ft. Manu Chao) di Alfa il brano vincitore di “RTL 102.5 Power Hits Estate 2025” di RTL 102.5. La prima radiovisione d’Italia ha incoronato il brano che per ben dieci settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate. Con la vittoria di Alfa, Artist First diventa la prima e unica etichetta indipendente ad aggiudicarsi il Power Hits Estate.

"Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio: questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita! Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile. E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me. È bellissimo sapere che siano stati proprio gli ascoltatori a scegliere questo brano come canzone dell’estate. Questo premio mi dà la carica e l’ispirazione per scrivere nuove canzoni che spero possano arrivare a così tante persone… e soprattutto spero che nessun ragazzino scriva ‘a me mi’ in un tema d’italiano per colpa mia”, sono le parole di Alfa.

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, durante la serata sono stati assegnati anche i seguenti riconoscimenti, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI e SIAE:

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 20 giugno 2025 al 28 agosto 2025 (dati Gfk) – assegnato a ANNA per “DÉSOLÉE”;

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - PMI, al singolo indipendente più suonato dalle radio nel periodo 23 giugno 2025 - 29 agosto 2025 – assegnato ad ALFA per “A ME MI PIACE” (FT. MANU CHAO);

Premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 - SIAE, al brano più suonato in tutti gli eventi musicali in Italia dal 23 giugno 2025 al 29 agosto 2025 – assegnato a DOMENICO MODUGNO per “NEL BLU DIPINTO DI BLU”;

Premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2025, all’album più venduto nel periodo agosto 2024 - agosto 2025 (dal 30 agosto 2024 al 28 agosto 2025) (dati Gfk) – assegnato a LAZZA per “LOCURA”.

Inoltre, RTL 102.5 ha assegnato a PATTY PRAVO il premio RTL 102.5 Power Hits Platino, per rendere omaggio a un pilastro della musica italiana.

Stasera, all'Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d'Italia ha portato sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025. La nona edizione del Power Hits Estate all'Arena di Verona ha registrato il tutto esaurito già pochi giorni dopo l'apertura delle vendite. Un successo straordinario che conferma l'incredibile richiamo dell'evento e il suo status come uno dei principali appuntamenti musicali d'Italia.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 è stato una celebrazione della musica e di tutti gli artisti che, con i loro brani, hanno dominato le classifiche musicali durante l'estate: una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle calde giornate e nelle notti estive. Il cast: Alfa, Anna, Annalisa, Blanco, Boomdabash, Bresh, Carl Brave, Clara, Coez, Dardust, Elodie, Fabio Rovazzi, Fabri Fibra, Fedez, Francesco Gabbani, Fuckyourclique, Gabry Ponte, Gaia, Gigi D’Alessio, Irama, Levante, Loredana Berté, Lucio Corsi, Mari Froes, Noemi, Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Salmo, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tananai, The Kolors, Tredici Pietro. E, a sorpresa, si uniscono al cast: Giorgia, Marco Mengoni, Modà, Patty Pravo e Pinguini Tattici Nucleari.

La speciale classifica di Rtl 102.5 e EarOne

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di Rtl 102.5. Lunedì 23 giugno 2025 sono state lanciate due classifiche: quella settimanale, che decreta il brano primo classificato di ogni settimana, e quella generale, che decreta il Power Hit dell'estate 2025.

Le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull'airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 hanno espresso la loro preferenza per le canzoni in classifica e le votazioni sono state registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play.

I premi del Power Hits estate di Rtl 102.5 Dal suo debutto nel 2017 nel panorama della musica estiva italiana, il Power Hits Estate di RTL 102.5 ha ospitato i più celebri artisti italiani e internazionali, decretando anno dopo anno il brano di maggior successo trasmesso dalle radio italiane.