19 ott 2025
MARIANNA GRAZI
Premio per il sociale. Vince lo spot di Anas sulla sicurezza stradale

Ludovico: "Vogliamo spiegare ai giovani i comportamenti a rischio"

Giulia Lamarca e il direttore della comunicazione di Anas, Marco Ludovico

di Marianna GraziFIRENZEOgni giorno pronunciamo migliaia di parole. Ma che peso e impatto hanno? Debutta al Festival 2025 il “Premio Luce! per il sociale: comunicazione che illumina“, nato per valorizzare i progetti informativi capaci di generare un impatto positivo sulla comunità. Nella sua prima edizione il riconoscimento è stato assegnato ad Anas per lo spot dedicato alla sicurezza stradale e alla consapevolezza alla guida. Sul palco del Salone dei Cinquecento, introdotti dalla giornalista Monica Peruzzi, sono saliti il direttore della comunicazione di Anas, Marco Ludovico e la psicologa, content creator e viaggiatrice Giulia Lamarca, testimonial della campagna.

Il premio, rivolto a chi con parole, immagini e campagne riesce a “fare luce“ su temi come inclusione, sostenibilità e impegno civico, è stato assegnato per un video capace di sensibilizzare e salvare vite. A consegnarlo è stata Sara Riffeser Monti, presidente Speed che ha sottolineato l’importanza per editori e giornalisti di avere partner con valori etici condivisi. "Il nostro gruppo è molto sensibile alla sicurezza stradale, Anas è un esempio virtuoso di comunicazione che unisce etica, empatia e concretezza", ha detto, aggiungendo un ricordo personale: "Filippo era uno dei miei più cari amici ed è morto a vent’anni in un incidente. A vent’anni un ragazzo dovrebbe mangiarsi la vita, in quel caso la vita si è mangiata lui. E non possiamo più permetterlo".

Ma campagne come quella di Anas funzionano davvero? Per Ludovico sì: "Abbiamo lavorato con una influencer per raggiungere i giovani, volevamo dare un messaggio di valore. Questo spot ha dato i suoi frutti: abbiamo riscontrato meno uso del cellulare e più consapevolezza sull’utilizzo della cintura posteriore. Ogni giorno 8 milioni di utenti percorrono la nostra rete. Comunicare la sicurezza è un dovere: usare lo smartphone alla guida è questione di vita o di morte". I dati confermano che il 93% degli incidenti è causato da distrazioni e, tra i 18 e i 25 anni, rappresentano la prima causa di morte.

Giulia Lamarca, che ha perso l’uso delle gambe dopo un incidente in scooter nel 2011, ha portato un messaggio forte: "La tentazione di guardare il cellulare viene a chiunque. Ma è una scelta: io decido di non distrarmi. Sono la prova vivente che, se nell’altra macchina fossero stati distratti, la mia storia sarebbe stata diversa". Con il suo racconto diretto e il tono positivo che la contraddistingue, Lamarca ha ricordato che la sicurezza nasce dalle nostre scelte quotidiane. "Dopo l’incidente la mia vita è cambiata, ma è andata avanti. Anche il “dopo“ può essere bello". Se le auto sono sempre più tecnologiche "la vera sicurezza nasce dalla consapevolezza: la tecnologia non basta. Dobbiamo salvare la vita, il nostro patrimonio più prezioso" ha concluso Marco Ludovico.

