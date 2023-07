Il premio Galateo a Luciano Canfora

A Luciano Canfora, filologo di fama europea, professore di letteratura latina e greca, storico, è stato assegnato il Premio Antonio De Ferrariis Galateo.

Il Premio è organizzato dal Centro studi Galatana, al 25/mo anno di attività, presieduto da Sondra Dall’Oco, docente di Letteratura latina e medievale nell’Università del Salento, che del de Ferrariis Galateo è una studiosa da anni.

Il riconoscimento - le motivazioni - a Canfora intende premiare l’insigne studioso del mondo antico, autore di saggi su figure e momenti della Storia romana (per esempio Cesare, Catilina) e greca (Tucidide, Aristofane, Platone) letti con sguardo e sensibilità di contemporaneo, e l’autore di saggi sulla natura del potere e i rapporti con la libertà.

Il Premio Galateo, che prende il nome dall’umanista salentino del ‘400-‘500 Antonio De Ferrariis, poliedrica figura di letterato, medico, storico e geografo, nato a Galatone, in provincia di Lecce, è stato assegnato anche ad altre figure che operano nel settore umanistico e scientifico e nell’imprenditoria editoriale.

Oltre a Canfora, sono stati premiati: Livio Muci, fondatore della casa editrice Besa, saldamente ancorata alla realtà meridionale, che tra i suoi numerosi meriti ha quello di aver scoperto e fatto conoscere significativi autori delle letterature dei Paesi balcanici. Luca Mazzarella, oncologo, docente nell’Università statale di Milano, direttore del Laboratorio di Oncologia traslazionale, presso l’Istituto europeo di Oncologia (IEO); Benedetta Pellegrino, giovane oncologa al Policlinico di Parma, svolge intensa attività di ricerca nel campo dell’oncologia medica e dell’innovazione. Ad Emanuele Arciuli, musicista, scrittore, massimo interprete della letteratura musicale contemporanea degli Stati Uniti d’America, a cui ha dedicato il libro Viaggio in America Musica coast to coast, è stato assegnato il premio speciale Vittorio Zacchino. Le opere che saranno consegnate ai premiati sono dell’artista neritino Daniele Dell’Angelo Custode. La consegna dei premi il 7 luglio a Galatone, in piazza Costadura, alle 20.30.