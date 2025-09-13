Premio Campiello 2025, Wanda Marasco vince per un soffio

Venezia, 13 settembre 2025 - Wanda Marasco con "Di spalle a questo mondo" (Neri Pozza) ha vinto la 63esima edizione del Premio Campiello. La scrittrice napoletana ha ottenuto 86 voti dalla Giuria dei Trecento Lettori anonimi (i votanti sono stati 282), tagliando il traguardo di un soffio sul secondo classificato, Fabio Stassi con "Bebelplatz" (Sellerio), che ha raggiunto 83 preferenze. La proclamazione del SuperCampiello è avvenuta questa sera nella storica sede del Gran Teatro La Fenice di Venezia. A consegnare il Premio è stato Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Il Campiello.

L'annuncio è stato dato in diretta televisiva da Giorgia Cardinaletti, giornalista Rai e volto noto del Tg1, per la prima volta al timone del Campiello. Gli altri finalisti della cinquina che si contendevano l'ambita "vera da pozzo", simbolo del premio, erano: Monica Pareschi con "Inverness" (Polidoro), classificata terza con 58 voti; Alberto Prunetti con ''Troncamacchioni'' (Feltrinelli), al quarto con 36 voti; Marco Belpoliti con "Nord Nord" (Einaudi) al quinto con 19 voti. Il romanzo di Marasco ripercorre la storia trascurata del medico partenopeo Ferdinando Palasciano, autore di grandi battaglie e di rinnovamenti nel contesto medico e sanitario di fine Ottocento, fino al suo ingresso nel manicomio di Villa Fleurent. La storia personale di Palasciano e della mogle Olga Pavlova Vavilova, altrettanto centrale nella narrazione, si intrecciano alla Storia collettiva con raffinatezza e cura.

Durante la cerimonia è stato consegnato il Premio Fondazione Il Campiello alla carriera alla scrittrice Laura Pariani. "Essere riconosciuta vuol dire che ho lavorato bene. Vuol dire che questo mestiere, che sembra così strano, ha avuto un senso", ha commentato. Pariani ha ricordato con lucidità le sue precedenti partecipazioni al Campiello - la prima nel 1998 con "La perfezione degli elastici (e del cinema) edito da Rizzoli e ha sottolineato come, negli anni, il premio sia cambiato profondamente: "Quasi trent'anni fa mi sembrava un premio più di facciata. Oggi sento un interesse vero verso la letteratura, verso chi fa questa strana professione dello scrivere". Un cambiamento che, secondo lei, distingue il Campiello da molti altri riconoscimenti letterari: "In altre manifestazioni si sapeva già chi avrebbe vinto. Qui mi sono sempre sentita libera". Sono stati premiati, inoltre, anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello. Il premio per l'Opera Prima è stato assegnato ad Antonio Galetta, autore di "Pietà" (Einaudi), un riconoscimento che accende i riflettori sui talenti esordienti. Ilaria Mattioni, per il libro "La figlia del gigante" (Feltrinelli), nella categoria 7-10 anni, e Chiara Carminati con il libro "Nella tua pelle" (Bompiani), per la categoria 11-14 anni, sono le vincitrici delle due categorie ella quarta edizione del Campiello Junior, dedicato alla letteratura per i più giovani.

Il vincitore del Campiello Giovani, giunto alla trentesima edizione e rivolto agli scrittori emergenti, è Giacomo Bonato, 17 anni di Arquà Petrarca (Padova), premiato per il racconto "Verso Oriente". Il vincitore della terza edizione del Campiello Natura - Premio Venice Gardens Foundation è Lauro Marchetti con il libro "Memorie di Ninfa" (Allemandi Editore), dedicato allo storico Giardino di Ninfa e alla nobile famiglia Caetani di Sermoneta. La selezione della cinquina finalista era stata fatta a fine maggio dalla Giuria dei Letterati 2025 presieduta da Giorgio Zanchini. Luca Barbarossa, cantautore e conduttore, è intervenuto durante lo spettacolo con alcuni contributi musicali, accompagnato dalla sua Social Band composta da Claudio Trippa, Alessio Graziani, Domenico Marturano ed Emanuele Ciampichetti.