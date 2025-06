Premio Biagio Agnes per Conti e Fagnani,. Sarzanini e Cazzullo

"Questo premio è la certificazione della buona professione perché si ispira ad Agnes che del giornalismo ha fatto la missione di tutta una vita: è la Cassazione dei premi giornalistici e letterari". Con queste parole Gianni Letta, presidente della giuria del “Premio Internazionale di Giornalismo, Informazione e Comunicazione Biagio Agnes“, ieri a via Asiago, ha presentato la XVII edizione del riconoscimento. In programma venerdì 20 giugno, la cerimonia di premiazione (in onda martedì 1 luglio in seconda serata su Raiuno), condotta da Mara Venier e Alberto Matano (nella foto in alto), si svolgerà per la prima volta nella cornice romana di Piazza di Spagna.

La giuria, presieduta da Letta, ha designato i premiati – da Fiorenza Sarzanini ad Aldo Cazzullo, da Carlo Conti a Francesca Fagnani – individuando i "migliori professionisti che hanno saputo decifrare e divulgare la complessità di piccole e grandi storie, raccontando l’Italia e il mondo utilizzando con efficacia e puntualità i linguaggi più diversi, dalla carta stampata alla tv, dai nuovi linguaggi alla radio e alla letteratura". "Agnes fu direttore generale Rai in un periodo molto delicato, nel duopolio tra tv pubblica e tv private, in un processo di cambiamento che fu anche un’accelerazione tecnologica – ha detto l’ad della Rai Giampaolo Rossi –. Esattamente come oggi noi stiamo attraversando una fase storica, con l’avvento delle piattaforme".

Nell’edizione 2025 il Premio Carta Stampata va a Fiorenza Sarzanini, vicedirettrice del Corriere della Sera, con un passato al quotidiano Il Messaggero. Aldo Cazzullo – Corriere della Sera e conduttore di Una giornata particolare su La7 – si aggiudica il Premio Divulgazione Culturale. Premio per la Televisione a Carlo Conti, per il successo del Festival di Sanremo, mentre Francesca Fagnani con Belve conquista il Premio Trasmissione dell’anno. Al giornalista politico di RaiNews24 Alberto Puoti viene assegnato il Premio Speciale come autore di format basati sul data journalism e le nuove frontiere del web. La giornalista di Italia Oggi Alessandra Ricciardi riceve il Premio Giornalista Economico, mentre il Premio Giubileo viene assegnato al vaticanista del Gruppo Mediaset e de Il Giornale Fabio Marchese Ragona. A Marina Pennisi (Corriere.it) il Premio Generazione Digitale-Podcast. Con il libro Governare le fragilità, Roberto Garofoli e Bernardo Giorgio Mattarella si aggiudicano il Premio Saggista Scrittore. Va, infine, alla miniserie di Raiuno Il Conte di Montecristo, diretta dal premio Oscar Bille August, il Premio Fiction.