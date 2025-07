Premio a Giannini. E spazio a talk show incontri e tanta musica

È il premio alla carriera all’attore Giancarlo Giannini (il 25 luglio alle 21.30) l’appuntamento clou di Eliopoli Summer 2025, la rassegna estiva di Calambrone, sul litorale pisano, nata dieci anni fa come parte integrante del progetto di rigenerazione urbana delle ex colonie marine. Il cartellone, realizzato con il supporto di Regione Toscana, Comune e Fondazione Pisa, rientra nel più ampio cartellone estivo della rassegna Marenia, con spettacoli gratuiti anche a Tirrenia e Marina di Pisa.

Il premio alla carriera, in passato conferito anche a Marisa Laurito, Giuliana De Sio, Michele Placido, Ornella Muti e Ron Moss, sarà consegnato a Giannini dall’assessore al Turismo Paolo Pesciatini. Tra gli altri appuntamenti talk show con Alessandro Benvenuti (18 luglio), Valeria Marini (8 agosto), Simona Ventura e Ubaldo Pantani (il 20 agosto). Ma il litorale pisano sarà punteggiato di eventi culturali e di intrattenimento quasi quotidianamente fino a a settembre anche a Tirrenia e a Marina di Pisa. A cominciare dagli incontri con l’autore nel parco di Ciclilandia con Valerio Capasa (il 5 luglio alle 21.15) e il suo libro ’Pasolini Gaber. Il potere, la farsa, il cuore’.

E poi tanta musica e con un programma variegato per raggiungere il pubblico più vasto possibile: in cartellone i concerti di Raf (il 24 luglio) e Le Vibrazioni (28 luglio), a Tirrenia, e di Rose Villain (11 agosto) e Fabrizio Moro (16 agosto) a Marina di Pisa. Nel cartellone di Marenia anche il contest Notti di Talento (cantanti, ballerini e comici provenienti da tutta Italia) con la media partnership de La Nazione: tappe a Calambrone (il 12 luglio), a Tirrenia (25 e 31 luglio) e gran finale a Marina di Pisa il 13 agosto con giurati di altissimo livello come Luca Pitteri, collaboratore musicale di tanti programmi Rai e Mediaset, ed Enzo Campagnoli, direttore d’orchestra con numerose partecipazioni a Sanremo. Notti di Talento sarà seguito per tutte le tappe anche da Radio Toscana.

Gab. Mas.