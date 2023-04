Pras Michel, ex Fugees, colpevole di spionaggio. Il rapper rischia 20 anni di carcere

New York, 27 aprile 2023 - Il rapper Pras Michel rischia 20 anni di carcere per spionaggio. L'ex membro del gruppo Fugees, e vincitore di un Grammy, è stato giudicato colpevole di aver lavorato al servizio della Cina e di aver cospirato contro il governo degli Stati Uniti.

Secondo quanto scrive la Cnn il rapper haitiano avrebbe aiutato un milionario malese e le autorità cinesi ad avvicinare altissimi funzionari Usa, tra i quali anche due presidenti: Barack Obama e Donald Trump.

Il 50enne icona dell'hip hop non ha negato le accuse e si è dichiarato colpevole di ben 10 reati tra cui spionaggio a favore di un Paese straniero, riciclaggio di denaro e frode bancaria. Michel ha ammesso di aver ricevuto nel 2012 almeno 20 milioni di dollari dal finanziere malese, Jho Low, sospettato di aver fatto sparire 4.5 miliardi di dollari dai fondi sovrani del suo Paese, perché gli facesse incontrare Obama, e Low potesse farsi fotografare con lui.

Quando fu accusato del furto dei fondi sovrani malesi, nel 2017, Low si rivolse sempre al rapper per convincere l'amministrazione Trump a far cadere le accuse a suo carico, offrendo un centinaio di milioni di dollari in cambio. Inoltre Michel ha introdotto Low a Hollywood, così il milionario malese ha potuto incontrare diverse star e finanziare il film "The Wolf of Wall Street", con protagonista Leonardo DiCaprio. Inoltre l'accusa sostiene anche che l'artista haitiano abbia aiutato Pechino nella richiesta di estradizione del dissidente cinese, Guo Wengui. La sentenza è attesa nei prossimi giorni, ma non è stata fissata una data, mentre il finanziere Low risulta introvabile, secondo gli investigatori Usa sarebbe nascosto in Cina.