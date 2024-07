Prada stupisce ancora, buoni risultati per il Gruppo e Miu Miu vola: +93% vendite retail

Milano, 30 luglio 2024 – Continua la corsa nelle vendite del Gruppo Prada coi marchi Prada e Miu Miu, quest’ultimo che già aveva sorpreso il mondo del fashion con la trimestrale stavolta fa ancora più utili. La cosa ha del prodigioso, e stupisce, perché il clima intorno alla moda e al lusso sta registrando spesso delle battute d’arresto o almeno delle incrinature. Invece le cifre rivelate oggi a Milano durante il Consiglio di Amministrazione di Prada SpA ha esaminato e approvato un Bilancio Consolidato del primo semestre di quest’anno e concluso a giugno 2024, di tutto rispetto.

“I risultati positivi raggiunti nella prima metà dell'anno riflettono l’attività svolta con disciplina, raggiungendo gli obiettivi strategici del Gruppo. Siamo soddisfatti di aver generato una crescita like-for-like di alta qualità e superiore alla media di mercato, nonostante il contesto di settore sempre più incerto. La flessibilità della nostra organizzazione ci dà fiducia nella capacità di affrontare i prossimi mesi, mentre continuiamo a investire per sostenere la crescita futura”, ha detto Patrizio Bertelli, Presidente e Amministratore Esecutivo del Gruppo Prada.

I riicavi netti sono pari a 2.549 milioni di Euro, in aumento del 17% anno su anno, grazie alla desiderabilità dei marchi sostenuta da forte identità, creatività e dinamismo. Le vendite retail sono pari a 2.263 milioni di Euro, +18% anno su anno, trainate da crescita like-for-like e volumi full price. Prosegue la performance superiore alla media di mercato di Prada, con Vendite Retail a +6% anno su anno. Molto è dovuto anche al turismo d’élite che sceglie alcune città come Milano, Firenze, Venezia e Roma per regalarsi il piacere di acquistare una delle famose borse disegnate da Miuccia Prada che, nonostante i forti aumenti di prezzo, vanno fortissimo. Strepitosi ancora una volta i risultati di Miu Miu, marchio non più cadetto che sfila a Parigi e che è disegnato solo da Miuccia Prada che conferma la traiettoria di forte crescita, con Vendite Retail in aumento del 93% anno su anno (nel primo trimestre 2024 la crescita, un vero balzo delle vendite, era stata del +89%).

Il Gruppo Prada conferma poi la crescita a doppia cifra in Asia, Pacifico, Europa, Giappone e Medio Oriente; ulteriore lieve miglioramento sequenziale nelle Americhe (EBIT Margin al 22,6%, 575 milioni di Euro, nonostante i maggiori investimenti). La situazione patrimoniale è solida con Posizione Finanziaria Netta positiva per 265 milioni di Euro. “Il Gruppo ha registrato 14 trimestri consecutivi di crescita like-for-like di alta qualità, con un secondo trimestre positivo che si è aggiunto a un buon inizio d'anno. Prada ha mantenuto una traiettoria di crescita solida e Miu Miu ha confermato un’ottima performance; entrambi i marchi hanno beneficiato di identità, creatività e posizionamento forti e distintivi – spiega Andrea Guerra, Amministratore Delegato del Gruppo Prada –. Alla luce del contesto macroeconomico e geopolitico attuale, le dinamiche di settore sono diventate più sfidanti; questo ci richiede agilità e incisività a livello di prodotto, comunicazione e posizionamento, per continuare a rafforzare la relazione con i clienti e progredire nel nostro percorso verso l'eccellenza Retail. Pur rimanendo vigili, continuiamo a eseguire la nostra strategia con determinazione e confermiamo l’ambizione di generare una crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato”.