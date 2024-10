Potere e popolo, gli attori nell’antica Roma

Nei nuovi spazi del Museo dell’Ara Pacis va in scena fino al 17 novembre una bella mostra dedicata al Teatro. Attori, autori e pubblico nell’antica Roma, a cura di Salvatore Monda, Orietta Rossini e Lucia Spagnuolo, accompagnata da un ricco catalogo curato dagli stessi, edito da L’Erma di Bretschneider. L’esposizione segue un percorso storico, a partire dal mondo greco, incentrato sulla presenza di Dioniso. Il dio, che sovrintende alle rappresentazioni a lui dedicate è presentato nella sua versione Sardanapalo (un magnifico pezzo delle collezioni Farnese proveniente dal Museo Archeologico di Napoli). La sua icona ha una capigliatura acconciata in modo elaborato e la barba estremamente fluente. Un bellissimo rilievo raffigura una menade che in sacrificio ha appena ucciso un capretto votandolo al dio.

Lo strumento più rilevante di queste rappresentazioni è la maschera, che dà all’attore la possibilità di identificarsi in un ruolo fisso.

Da Megara Hyblaea, presso Augusta in Sicilia viene un esemplare molto antico, conservato a Siracusa. Altri esemplari vengono da Lipari e da Taranto, tutti spiegano anche la natura di strumento acustico, antico altoparlante, che l’oggetto possedeva, come dimostra una realizzazione moderna in video della classica Aulularia di Plauto.

La drammaturgia greca ci è giunta solo in minima parte: delle 230 commedie di cui si ha menzione, solo dodici (undici di Aristofane e una di Menandro) sono arrivate complete, molti autori sono soltanto un nome, come il tragediografo Moschion, al suo tempo celeberrimo, e di cui non è arrivato niente. Di lui resta un ritratto, che attesta la sua popolarità, che è nella collezione Farnese. Nell’elaborazione del teatro romano ha contato molto, quindi, l’eredità etrusca, basata su azioni di danza, mimo e musica. Come scrive Tito Livio: "Tra gli altri mezzi per placare l’ira degli dei furono istituiti anche dei ludi scenici, vennero chiamati attori dall’Etruria che si esibivano con movimenti aggraziati".

La mostra ripercorre con chiarezza la doppia vicenda del teatro, come rappresentazione popolare e strumento di potere. Il primo teatro in muratura, stabile, a Roma venne costruito da Pompeo a Campo Marzio nel 55 a.C. dopo la sua vittoria sui pirati: la sua struttura è ancora visibile nel disegno urbanistico di Roma oggi. Gli attori provenivano quasi tutti dalle classi senza cittadinanza e senza diritti: la magnifica lapide alla mima Bassilla, proveniente da Aquileia introduce una condizione doppia. Chi andava in scena poteva avere molto denaro, essere celebre, ma rimaneva nella considerazione generale come portatore di infamia. La storia millenaria si conclude con l’arrivo dei barbari e dei cristiani che non vogliono il teatro: ci vorrà il Rinascimento per riscoprire questa grande tradizione.