Chi è Post Malone, atteso in concerto in Italia nell’estate 2025

Post Malone è atteso in concerto in Italia con un’unica data in occasione degli I-DAYS MILANO martedì 27 agosto 2025, all’Ippodromo Snai San Siro. Il cantante sarà impegnato, nei prossimi mesi, con il suo “Big Ass World Tour”. E i fan potranno assistere al suo unico live nel nostro Paese a fine estate, a Milano. Post Malone si è conquistato e ritagliato un posto importante nell’industria discografica, collezionando ben 9 dischi di Diamante e 18 nomination ai Grammy Award. Parlando del suo tour ha assicurato i fan che si ritroveranno in un'esperienza di live indimenticabile che racchiude un mix dei suoi più grandi successi, le hit preferite dai fan e le nuove canzoni del suo sesto disco in studio. I concerti arrivano a un anno di distanza dalla pubblicazione dell’ultimo album “F-1 Trillion” (il suo debutto country) che ha raggiunto la prima posizione nella classifica Billboard 200 e ha ottenuto una nomination ai Grammy nella categoria “Best Country Album”." Incluso nel disco, il brano “I Had Some Help” con Morgan Wallen ha raggiunto la numero uno della chart Billboard Hot 100 e è rimasto in vetta per ben sei settimane consecutive. La canzone ha anche ottenuto il primo posto nella classifica Billboard’s Songs of the Summer del 2024 ed è stata nominata ai Grammy come “Best Country Song” e “Best Country Duo/Group Performance”. Il suo vero nome all’anagrafe è Austin Richard Post ed è nato il 4 luglio 1995 a Grapevine, in Texas. Ha ottenuto il successo anche grazie al mix di vari generi tra cui hip-hop, pop, R&B, trap e country. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2011 per poi debuttare ufficialmente qualche anno dopo, nel 2015, grazie al brano "White Iverson" che ha raggiunto il numero 14 nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Ha firmato con la Republic Records per pubblicare il suo disco di debutto, Stoney (uscito l’anno seguente, nel 2016) e in grado di conquistare la quarta posizione nella Billboard 200. Nel disco era presente anche il singolo certificato diamante "Congratulations" (con il featuring di Quavo). Il suo secondo album, Beerbongs & Bentleys (pubblicato nel 2018) ha debuttato in vetta alla Billboard 200. Al suo interno i singoli numero uno della Billboard Hot 100 "Rockstar" (con 21 Savage) e "Psycho" (con Ty Dolla Sign). Anche il terzo brano estratto ha fatto sua la numero uno della Billboard Hot 100: si trattava di "Sunflower" (con Swae Lee), pubblicato per la colonna sonora al film d'animazione “Spider-Man: Into the Spider-Verse”. Il pezzo è risultato essere il più certificato nella storia della RIAA, grazie alla certificazione double diamond (ovvero 20 volte disco di platino). "Sunflower" è stata inserita anche nel terzo disco di Malone, Hollywood's Bleeding (2019) che ha raggiunto la vetta della Billboard 200. Fu estratto il pezzo "Circles", che è diventato il suo quarto singolo numero uno nella Billboard Hot 100 con ben 61 settimane in classifica. Il suo quarto e quinto album, Twelve Carat Toothache (2022) e Austin (2023), hanno entrambi conquistato la seconda posizione nella Billboard 200. Nel 2024 hanno debuttato in cima alla Billboard Hot 100 due brani nei quali lui era un featuring dell’artista principale. Parliamo di "Fortnight" di Taylor Swift e la sua prima canzone country pop e "I Had Some Help" (insieme a Morgan Wallen). Quest'ultima è stata il singolo principale del suo sesto album, F-1 Trillion (2024), arrivato in cima alla Billboard 200.