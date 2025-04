’Post-Colonia’, il festival. Architettura ed ecologia

Appuntamento fino a domenica a Marina di Massa col festival ’Post-Colonia. Festival di architetture e immaginari in transizione’. Si tratta di un evento che ha come obiettivo quello di esplorare l’eredità delle ex colonie marine del litorale e si svolgerà presso l’ex-Torre FIAT, ancora attiva oggi come Torre Marina, per l’occasione eccezionalmente visitabile dal pubblico, dove si terranno mostre e installazioni e sarà teatro di un confronto internazionale su architettura, arte contemporanea, ecologia e usi transitori.

’Post-Colonia’ indaga il paesaggio sia costruito che naturale del tratto costiero di Marina di Massa, a partire proprio dal ‘lascito’ delle ex-colonie marine, nate per ospitare i figli della classe operaia. Costruita nel 1933 su progetto dell’ingegner Vittorio Bonadè Bottino per volere del senatore Agnelli, la Torre di Massa, sede del festival, si inserisce in questo fenomeno e rimane uno degli esempi più significativi della tipologia a torre, sviluppata nel periodo. Con i suoi 16 piani, domina il paesaggio tra le Alpi Apuane e il mare, fungendo da riferimento visivo per chi naviga o percorre la costa. ’Post-Colonia’ è concepito e nasce dall’impegno di professionisti dell’arte e della cultura e dell’innovazione sociale legati a Massa, tra cui Martina Angelotti ed Emanuele Guidi (direttori artistici) e Francesca Mazzocchi, presidente di Lama Impresa Sociale, cooperativa che opera nell’ambito della rigenerazione a base culturale, che è capofila del progetto vincitore del bando ministeriale per la promozione dei festival di architettura.

Tra gli ospiti: Céline Condorelli (artista) che oltre a presentare un lavoro appositamente pensato per l’occasione, ha coordinato i giovani studenti dell’Accademia di Karlsruhe in un laboratorio pratico i cui esiti verranno presentati durante le giornate del Festival. Il collettivo di architetti Orizzontale, inoltre, realizzerà una nuova installazione che celebra il potere trasformativo delle collettività nel ridefinire il significato e la forma degli spazi fisici e di quelli simbolici a essi collegati.

Informazioni, programma completo e prenotazioni per i vari eventi del festival su www.post-colonia.it o [email protected]. co.da